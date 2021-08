Ce vrea Oana Lis după moartea lui Viorel. Blonda e fermă: ”Sunt lucruri greu de discutat”

Oana și Viorel Lis traversează o perioadă extrem de grea, mai ales având în vedere starea de sănătate a fostului edil.

Întreaga perioadă de pandemie l-a afectat enorm pe Viorel Lis. Partenera lui încearcă să facă tot posibilul pentru a îi ușura viața fostului om politic.

Recent, Oana Lis a declarat că starea de sănătate a soțului ei nu este deloc bună. Se pare că Viorel Lis începe să vorbească tot mai des despre momentul în care va muri și i-a lăsat soției lui instrucțiuni cu ce are de făcut.

Fostul edil i-a spus Oanei că știe exact unde va fi înmormântat și care îi sunt ultimele dorințe.

Și pentru că starea lui Viorel nu este una bună, cei doi au vrut să profite de orice moment, așa că au plecat în vacanță la mare. Deși fostul edil a stat mai mult în camera de hotel, Oana s-a relaxat alături de câțiva prieteni.

„Viorel nu poate să vină pe plajă pentru că e prea mult de mers pentru el, diseară mă întâlnesc cu niște prieteni. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu. În același timp pot să am grijă și de el.”, a mai spus Oana Lis.