Oana Lis, aproape păcălită să dea 5.000 de euro. Ce i-a făcut un ‘director de bancă’ din străinătate

Pandemia de coronavirus a reprezentat o perioadă în care hackerii au dat lovituri peste lovituri. Recent, Oana Lis a fost pe punctul de a deveni încă o victimă pe lista celor care pune la cale atacuri cibernetice. Ce a pățit vedeta și ce i-a făcut un ‘director de bancă’ din străinătate.

Soția fostului edil al Capitalei a tras un semnal de alarmă în mediul virtual, avertizându-și admiratorii să fie foarte atenți atunci când fac achiziționări online. Însă, de data aceasta nu a fost vorba de o sesiune de shopping. Oana Lis a fost abordată de câțiva domni care vorbeau „o română stricată”, precum spune chiar blondina, și spuneau că vor să vină în România pentru a o cunoaște.

Nu doar atât, se pare că un anume domn i-a scris ulterior vedetei că este director general de bancă în India și că un român aflat acolo a decedat, lăsând în urmă o avere impresionantă. Acesta i-a spus Oanei Lis să-i trimită 5000 de euro pentru a pregăti toate actele necesare, promițându-i divei că va împărți moștenirea de 2 milioane de euro cu ea. Planul acestuia nu a dat rezultate deoarece soția lui Viorel Lis susține că nu dă niciodată bani împrumut bărbaților.

Oana Lis este o persoană amuzantă și ironică, blondina recunoscând că este genul de femeie căreia îi place să facă haz de necaz mereu. Recent, vedeta a fost apostrofată de către internauți pe rețelele sociale.

Fană declarată a umorului negru, vedeta a scris pe Facebook acum câteva săptămâni despre planurile de după trecerea in neființă a lui Viorel Lis, lucru care i-a indignat pe fanii acesteia. Veselă și nonconformistă așa cum o știm dintotdeauna, Oana Lis nu s-a supărat și a decis să le răspundă celor care o acuză:

„Simțul umorului îl am de mică, din familie. (…) Noi facem tot timpul caterincă unul de altul. De exemplu, eu nu tolerez pe pagina mea de Facebook ca cineva să facă mișto de Viorel sau de persoanele dragi, dar eu îmi permit să fac glume de mine și de soțul meu. Sunt glumele nostre interioare, el le aprobă.

Eu am un râs și am un râs special. Viorel se sperie când îl aude. E un râs mai ironic, care apare atunci când sunt nervoasă. Decât să plâng, mie îmi place să râd. Poate că sunt momente când nu ar fi de râs și poate că eu atunci râd și fac mișto pentru că e felul meu de a fi. E o chestie care pe mine mă ajută. (…) Oamenii care au simțul umorului sunt plăcuți de alți oameni, dar anul ăsta, lumea e foarte supărată, cu nervii la maxim. (…) Pe mine nu mă mai afectează. Am citit comentariile alea și am râs de nu am mai putut”, a declarat Oana Lis la Antena Stars.