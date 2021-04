Oana Lis a divulgat un secret din mariajul ei cu Viorel. Fanii nu știau asta

Oana Lis a fost criticată recent pe rețelele de socializare pentru o glumă pe care a făcut-o la adresa lui Viorel Lis. Astfel că internauții nu au aplaudat umorul soției lui Viorel Lis și au taxat-o dur, însă vedeta nu s-a lăsat deloc afectată de critici.

Prin urmare, Oana Lis le-a dat o replică haterilor, după ce a fost criticată pentru gluma făcută la adresa soțului. Vedeta a spus că soțul ei știe de toate glumele ei pe seama lui și chiar le aprobă.

Amintim că duminică vedta a postat un mesaj pe contul ei de socializare, în ce privește planurile de după moarte ale soțului ei. Însă internauții nu au primit prea bine gluma Oanei, considerând-o total nepotrivită. Iar după ce a văzut comentariile oamenilor, Oana Lis a spus cum stau de fapt lucrurile. Ea spune că s-a consultat cu el înainte de a posta gluma, fostul edil aprobând acest tip de umor. Ea a mai spus și că simțul umorului este una dintre calitățile pe care le au cei doi.

Deși criticile oamenilor au fost dure, Oana a spus că i-au provocat amuzamentul. Vedeta a considerat că perioada în care ne aflăm i-a determinat pe oameni să fie mai puțin toleranți și mai rutăcioși.

„Eu am un râs și am un râs special. Viorel se sperie când îl aude. E un râs mai ironic, care apare atunci când sunt nervoasă. Decât să plâng, mie îmi place să râd. Poate că sunt momente când nu ar fi de râs și poate că eu atunci râd și fac mișto pentru că e felul meu de a fi. E o chestie care pe mine mă ajută. (…) Oamenii care au simțul umorului sunt plăcuți de alți oameni, dar anul ăsta, lumea e foarte supărată, cu nervii la maxim. (…) Pe mine nu mă mai afectează. Am citit comentariile alea și am râs de nu am mai putut”, a mărturisit vedeta.