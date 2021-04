De ce nu se duce Oana Lis la înmormântarea tatălui său. A spus motivul, fără pic de jenă

Clipe grele în familia Oanei Lis! Tatăl vedetei a murit, iar fanii nu înțeleg ultima veste dată de aceasta. Cei care au îndrăgit-o de-a lungul timpului văd motivul din spatele deciziei de a nu merge la înmormântarea părintelui său.

Motivul pentru care Oana Lis nu va merge la înmormântarea tatălui său

Oana Lis a oferit celor care o urmăresc pe rețelele de socializare câteva vești triste. Aceasta trece prin clipe grele după ce a aflat că tatăl ei s-a stins din viață. Bărbatul nu locuia în România, ci în Spania.

Vedeta a postat un mesaj emoționat pe pagina sa de Facebook unde a ținut să menționeze că a afat vestea tristă de la un prieten, nu de la preotul care se ocupă de înmormântarea părintelui său.

Mulți din cei care o iubesc pe soția fostului edil al Capitalei știu că viața sa înainte să-l cunoască pe celebrul ei partener nu a fost deloc una ușoară, mai cu seamă când a venit vorba despre tatăl ei. Cu toate astea, blondina a știut să lase trecutul unde îi este locul și să-și găsească curajul să îl ierte pentru tot răul pe care i l-a făcut.

„Azi am aflat ca a murit taică-meu, in Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle in cap lu’ mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc.

Nu aveam o relație in prezent dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a gresit in viata asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Fb, nu de la preotul care se ocupa de înmormântarea lui si de bunurile, asigurarea si bănutii rămași. Dumnezeu sa-l ierte!”, a scris Oana Lis pe contul de Facebook.

Soția lui Viorel Lis a mărturisit că s-a gândit deseori cum o duce bărbatul în vremurile acestea grele, ținând cont mai ales de faptul că face și el parte din categoria de risc. Amintirile neplăcute și toate abuzurile la care a supus-o a făcut-o totuși să facă pași înapoi și să nu se intereseze prea mult de soarta lui.

„Da, a murit tatăl meu!”