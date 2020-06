O profesoară din Bihor l-a luat pe Smiley complice pentru a le face o surpriză elevilor săi. Răspunsul artistului

O profesoară din Bihor a hotărât să le facă o surpriză uriașă elevilor săi, iar pentru asta a avut nevoie de ajutor de nădejde. Cum s-a implicat Smiley și ce au pregătit aceștia pentru micuții învățăcei?

O profesoară din Bihor le-a făcut o surpriză aparte elevilor săi

Mirela Tanc este diriginta clasei a VIII-a A de la Oltea Doamna. Aceasta a decis ca ultimul an de gimnaziu să nu treacă așa repede pentru micuții care n-au apucat să aibă o festivitate de premiere precum au visat, așa că a hotărât să le facă ceva aparte care să le rămână veșnic în amintire. Elevii au primit mesaje video de la Smiley, care îi încuraja și le ura succes, dar și de la mai mulți profesori din diverse colțuri ale lumii, inclusiv de la Harvard. „Absolvenţii de anul acesta merită totul. Pentru ei am încercat să fac şi eu cât de mult am putut. Mi-am folosit toată priceperea pentru a le crea un moment de neuitat,” a scris profesoara pe pagina sa de Facebook.

În mesajul dedicat proaspeților absolvenți ai claselor a VIII-a, artistul i-a felicitat pentru că au ajuns la această treaptă și le-a urat succes în viitoarele provocări. „Salutare clasa a VIII-a A de la Oltea Doamna. Vă pup şi vă felicit că aţi reuşit să terminaţi cu bine clasa a VIII-a. Vă urez succes în examenele care urmează”, a spus artistul. De asemenea, solistul le-a dorit să nu uite să-și facă amintiri în cea mai frumoasă perioadă a unui tânăr – liceul. Să vă dezvoltaţi frumos, să nu uitaţi să vă jucaţi şi să nu uitaţi să vă mai şi distraţi din când în când”, a mai adăugat acesta.

„Sper că veţi continua să ascultaţi, să discutaţi unul cu celălalt şi să vă stimulaţi creativitatea”, le-a spus profesorul Fernando Reimers de la School of Education.

Elevii de clasa a VIII-a au terminat oficial cursurile pe data de 5 iunie, iar pe 3 iunie au și început înscrierile pentru Evaluarea Națională, conform calendarului anului școlar 2019-2020.