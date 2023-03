O prinţesă, pe scena Românii au talent 2023. Momentul neaşteptat pregătit de Loraine de Hillerin: „Străbunicii au venit din Franţa”

Jurații de la Românii au talent au avut parte de o surpriză incredibilă în cadrul ediției de vineri, 10 decembrie, când în platoul show-ului și-a făcut apariția o domniță de viță nobilă. Totul despre prințesa care i-a impresionat pe cei de la PRO TV.

Loraine de Hillerin este o adolescentă atipică. Fetița în vârstă de 13 ani vine din Alexandria, însă prin venele ei ar curge sânge albastru.

Mai exact, concurenta de la Românii au talent a povestit la PRO TV că are rădăcini de aristocrat, provenind dintr-o familie de viță nobilă, originară din Franța.

Pășind timid pe scena de la Românii au talent, micuța Loraine de Hillerin a interpretat o piesă în limba franceză, care i-a impresionat pe jurații Andra, Bobonete, Andi Moisescu și Dragoș Bucur, atât de mult încât adolescenta a trecut în etapa următoare a concursului.

Unul dintre cele mai frumoase și spectaculoase momente ale ediției de vineri, 10 decembrie, de la Românii au talent l-a reprezentat apariția lui Florin Zgâvârdici.

Cel mai vârstnic participant al emisiunii a venit din Iași plin de entuziasm, bucurie, emoții și cu o energie fantastică, pentru a pune un zâmbet pe buzele juraților și a telespectatorilor.

Moldoveanul a mai participat la emisiune, acum câțiva ani, când a ajuns până-n etapa finală a concursului.

Familia mea nu a fost de acord să vin la Românii au Talent. Nu am primit încurajări din partea nimănui. Mi-au zis și fetele amândouă și nevastă-mea, că unde mă mai duc la vârsta asta.

Mi-au zis că mă mișc greu, dar nu e adevărat. Mă mișc greu prin casă, dar pe scenă eu mă mișc foarte ușor pentru că acolo e viața mea. Am mai fost în 2015-2016 și am ajuns până în finală.

fost foarte frumos și Andi Moisescu mi-a spus să vin în fiecare an. Mă bucur din suflet că îmi închei cariera la Românii au Talent. Publicul m-a ținut în viață. Sunt cel mai fericit om

Am fost ponderat în toate în viața mea…și mai e un secret, toți din familia mea au trăit mult. Am doi nepoți și două fete. Soția are 75 de ani. Am pregătit un moment satiric muzical intitulat Iubirea n-are vârstă”, a declarat concurentul pe scena de la Românii au talent.