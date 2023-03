Povestea cutremurătoare a unei artiste paralizate de la Românii au Talent: ‘Ești captivă în propriul corp’

Doi artiști de circ au reușit să lase spectatorii și telespectatorii în lacrimi. Vedetele de la masa juriului au rămas fără cuvinte atunci când au auzit povestea femeii. Cea din urmă a rămas paralizată de la șolduri în jos după un moment nereușit la trapez realizat chiar alături de soțul ei, care îi este și partener de scenă. Cu toate astea, ea a trecut peste piedicile puse de viață și a continuat să își urmeze pasiunea, dar altfel. ,,Nu-mi simt și nu pot mișca șoldurile și picioarele’‘, a povestit artista.

Emisiunea preferată a românilor a reușit să îi lase și de această dată pe unii fără cuvinte. Show-ul i-a adus în România pe soții cu o poveste incredibilă de viață. Cei doi sunt artiști de circ încă din tinerețe, iar acum se bucură în continuare de aceeași dragoste pentru acrobație și numere periculoase.

Cu toate astea, greutățile au început să îi încerce în anul 2007, atunci când femeia a căzut de la trapez în cadrul unui număr realizat chiar cu partenerul ei. Din păcate, medicii au venit în acele momente cu un diagnostic tragic: aceasta rămăsese paralizată pe viață de la șolduri în jos.

Cea din urmă a trecut prin clipe groaznice din cauza faptului că avea senzația că a pierdut totul, dar soarele a venit pe strada ei atunci când a descoperit cât de bine își poate folosi mâinile care acum au luat locul picioarelor.

,,El e soțul meu. Ne-am cunoscut acum peste 20 de ani. Am fost artistă de circ, contorsionistă și trapezistă și am avut un accident în 2007. Lucram împreună la trapez, dar nu m-a prins bine, iar asta e tot. De atunci, sunt paralizată de la talie în jos. Nu-mi simt și nu pot mișca șoldurile și picioarele.

Viața mea s-a schimbat complet. Simți pur și simplu că ești captivă în propriul corp. După accident, nu puteam sta jos fără să cad. Am încercat toate posibilitățile, dar am iubit mereu circul. Mâinile mele se mișcă singure și caută echilibrul. Am știut că e începutul noii mele vieți și m-am antrenat zilnic doar cu mâinile.

În ziua în care am reușit am plâns de fericire pentru că mâinile mi-au înlocuit picioarele. A fost de parcă nu aș mai fi avut nicio dizabilitate. Vreau să le arăt oamenilor că și dacă ești dezavantajat, trebuie să continui să îți urmezi visul”, a povestit artista.