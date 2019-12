O jurnalistă din Teleorman, amenințată de conducerea postului Realitatea Plus. “Umilință mai mare decât asta nu am trăit!”

O jurnalistă din Teleorman a fost amenințată de conducerea postului de televiziune Realitatea Plus. Jurnalista lucrează în prezent la publicația locală Liber în Teleorman, dar este și corespondent pentru agenția de presă Mediafax. Dar care sunt motivele pentru care aceasta a fost amenințată?

Jurnalistă umilită de Realitatea Plus

Jurnalista Carmen Dumitrescu mărturisește într-o postare pe Facebook că noii reprezentanți ai conducerii postului de televiziune Realitatea Plus au amenințat-o, însă fără să știe motivul.

„Voiam să vă zic că tocmai am fost amenințată de ăia care conduc acum Realitatea. Nu prea înțeleg de ce, că nici n-am făcut încă nimic. Dar mi se pare superb că ei își imaginează că pe mine, dacă mă ameninți, stau în casă și tremur. Practic, dacă vrei să mă activezi cu adevărat, merge perfect să-mi spui că m-am pus cu cine nu trebuie. Nu de alta, dar am un principiu. Întotdeauna știu cu cine mă pun. Am ani de experiență cu Dragnea și d-aia zic. ”, notează jurnalista.

Postarea sa a atras numeroase reacții, iar oamenii au susținut-o și au fost alături de ea. La câteva ore după, ziarista din Teleorman a mai scris o postare, pe aceeași rețea socială, în care explică faptul că a fost contactată de Cozmin Gușă, patronul postului de televiziune și cel care a fost demis recent din PSD, partidul în care s-a reînscris în urmă cu puțin timp.

„M-a sunat Cozmin Gușă să îmi spună că îi pare rău că subalternii lui amenință jurnaliști. Apreciz aceste scuze, dar asta nu schimbă cu nimic faptul că s-a ajuns la așa ceva. Adică nu-mi erau suficiente amenințările celor din politică, era cazul să se adauge la asta și amenințările celor care, vezi Doamne, coordonează proiecte jurnalistice. Repet, apreciez că acționarul Realității a avut o atitudine corectă în situația asta, dar procesul cu ei merge mai departe. Nu de alta, dar de când lucrez eu în presă, umilință mai mare decât asta nu am trăit. De fapt, a fost prima dată când m-am despărțit de un proiect (și am fost în multe) în termeni scârboși. Și eu nu trec peste asta. Ca să fie clar”, a mai scris tânăra pe Facebook.