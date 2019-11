Unde poți vedea Realitatea Plus la TV. Anunț de ultimă oră de la DIGI RCS&RDS

Postul Realitatea TV a încetat emisia miercuri seară, odată cu expirarea licenței audiovizuale. Istoria s-a închis, dar viitorul e în lucru. Unde poți vedea Realitatea Plus la TV? DIGI RCS&RDS a făcut anunțul.

Postul Realitatea TV, care a început să emită în anul 2001, a încetat emisia miercuri seară, odată cu expirarea licenței audiovizuale. Șefii postului au promis că o parte dintre programele stației vor putea fi urmărite pe noul post, Realitatea Plus, a cărei emisie a început la joi, la miezul nopții.

Amintim că, potrivit documentelor depuse de Realitatea Media la dosarul de la CNA, compania înregistra restanțe fiscale de mai bine de 10 milioane de lei, iar planul de reorganizare al societății era infirmat.

„Tehnic va fi o provocare, reacţia şi partea legală, avocaţi, vom vedea, astăzi mâine cât de repede se va putea… astfel încât să vedem cum se va putea înlocui Realitatea cu o nouă televiziune de ştiri. Din punct de vedere tehnic este cel mai greu pentru noi să venim cu emisiuni noi pe Realitatea plus, dar Realitatea Plus avea în grilă retransmisie, o bună parte din program Realitatea Tv. Dispărând Realitatea Tv, o bună parte din program ar trebui să fie producţii proprii.

Însă nu suntem pregătiţi, cum am spus, am sperat până în ultima clipă că nu se va face dreptate, nouă, jurnaliştilor care lucrăm acolo, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat, ca atare va trebui, într-o primă fază, să încercăm să acoperim emisia Realitatea plus cu ce a fost mai bun la Realitatea Tv, după care, să începem să dezvoltăm Realitatea Plus ca o televiziune de ştiri fără nicio legătură cu trecutul”, a spus Edward Pastia, director editorial Realitatea TV, pentru MEDIAFAX.