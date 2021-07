O fostă concurentă Survivor România, la un pas de suicid. Detalii înfiorătoare despre problemele ei

Clipe îngrozitoare pentru una dintre cele mai îndrăgite foste concurente de la Survivor România. Cine este Războinica celebră care a încercat să-și ia propria viață. Are o poveste dramatică de viață. Detalii înfiorătoare despre problemele ei

Survivor România sezonul 2 și-a desemnat câștigătorul în urmă cu o săptămână. Publicul a decis, Zanni a fost votat în defavoarea Războinicului Andrei Dascălu și a câștigat marele premiu de 50.000 de euro și troferul mult râvnit al supraviețuitorului suprem.

Anul acesta peste 40 de concurenți s-au înscris pentru a lua parte la cea mai mare provocare din Republica Dominicană. Printre cei mai cunoscuți participanți de la Survivor România s-au numărat Jador, Elena Marin, Zanni, Culiță Sterp și Alexandra Stan.

În echipa Războinicilor s-a remarcat Marius Crăciun, câștigătorul emisiunii Ferma din 2019, boxerul Andrei Dascălu, cântăreața Mellina și fosta concurentă de la iUmor Georgiana Lupu.

Bruneta este cunoscută publicului român de anul trecut de când a a apărut la emisiunea iUmor de la Antena 1 unde i-a impresionat pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac cu numărul său de stand-up comedy. În spatele zâmbetului cuceritor se află o adevărată tragedie.

Asemeni lui Zanni, Georgiana Lupu și-a trăit copilăria mergând dintr-un orfelinat în altul. Anxietatea, depresia și problemele de zi cu zi au împins-o la marginea prăpastiei, acolo unde fosta Războinică de la Survivor România a fost la un pas de a se sinucide.

„Depresie am avut când aveam 15-17 ani, eram de necontrolat, fugeam din centre. Încercam să mă omor, nu mai voiam să trăiesc, nu voiam să mai exist. Mi-am dat seama că am foarte multe vieți și că nu se poate chestia asta, că sunt prea mult protejată de Univers…

Am încercat să-mi tai venele. Am luat cloramină cu șampon să beau. Am semne pe mâini, se văd… am avut depresii foarte multe, foarte urâte. Am fost și internată de câteva ori la spital, dar nu eram nebună, cum spuneau ei.

Mergeam foarte mult la psiholog. Mă înțelegeau psihologii și nu mă înțelegeau doamnele de la cămin sau profesorii de la școală. Erau foarte mulți rasiști. Aveau probleme cu ăștia mai de culoare. Nu înțelegeau durerea mea” a declarat Georgiana Lupu, acum ceva timp.