Discuția secretă dintre Alex Velea și Zanni a ieșit la iveală. Ce dialog halucinant au avut

ââlLa Survivor România, Zanni a fost susținut din toate puterile de către Alex Velea și Antonia. Abia acum s-a aflat adevărul. Cum l-a cunoscut Faimosul trapper pe mentorul său și ce dialog halucinant au avut. Zanni a fost cel care l-a abordat pe liderul de la Golden Boy Society.

Zanni a câștigat Survivor România în finala competiției din Republica Dominicană de sâmbătă, 10 iulie atunci când a obținut mai multe voturi decât Războinicul Andrei Dascălu și a reușit să ridice trofeul mult râvnit al sezonului 2.

Faimosul s-a bucurat, încă de la început, de susținerea unei întregi țări și în special de cea a mentorului său Alex Velea și a iubitei sale Antonia. Zanni a vorbit în nenumărate rânduri despre felul în care cei doi artiști l-au ajutat, i-au oferit un acoperiș asupra capului, mâncare pe masă și l-au lansat în cariera sa muzicală.

A dovedit că este un adevărat supraviețuito care nu se dă în lături de la nimic pentru a-și atinge visul. Trapperul a vorbit, în cadrul unui interviu acordat recent, despre momentul în care l-a cunoscut pe Alex Velea. Zanni l-a contactat pe iubitul Antoniei rugându-l să-i dea o șansă, pentru a putea cânta.

Mi-a dat un mesaj pe Instagram: Dă-mi putere să dau si eu mai departe. Și eu l-am întrebat: O pârlești bine? Ai mai cântat, care e treaba?

Nu am mai cântat, dar simt că pot să cânt. Și am zis: la mine la studio, nu că e coadă, dar sunt câțiva băieți care vor să facă fix cam aceleași lucruri. Eu nu am timp de așteptat, eu vreau să fac acum.

Zic, bine, hai vino la studio să văd ce poți să faci. Așa a început călătoria noastră muzicală. În 2019, în toamnă cred că a scos prima lui piesă „Caut cheia”, practic povestea lui de viață spusă așa, în două minute jumate. Mai are o piesă, după care a început să apară pe materialul ăsta Trapmanele All Stars, Omar este colegul lui de trupă”, a mai spus Alex Velea.