O altă vedetă, infectată: l-ai văzut în Thor și Avengers, iar acum suferă de coronavirus

Coronavirus a început de aproximativ o săptămână să-și facă victime din rândul vedetelor internaționale. A început cu Tom Hanks și Rita Wilson, acum continuă cu un posibil James Bond.

Când vine vorba de viitorul James Bond, ce-l care va călca pe urmele lui Daniel Craig, s-au vehiculat multe nume în ultimul an. Nu de alta, dar No Time To Die este ultimul film din serie cu același 007. Mulți fani și l-au dorit pe britanicul Idris Elba în acel rol, dar tocmai a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

Printr-o postare pe Twitter, la fel ca Tom Hanks, îndrăgitul Idris Elba a anunțat că este infectat cu Covid-19. Actorul s-a plasat în izolare, dar nu este foarte clar nici măcar în ce țară se află la momentul redactării acestui material. Vedeta a decis să se testeze după ce a intrat în contact cu o persoană care a fost confirmată cu coronavirus.

„În această dimineață, am fost testat pozitiv la Covid-19. Mă simt bine, nu am simptome pentru moment dar sunt izolat de când am descoperit că am fost expus la virus”, a precizat starul în postarea de pe Twitter. „Rămâneți acasă și fiți pragmatici”, a adăugat actorul de 47 de ani, fără a preciza în ce țară se află în prezent.

Nu știm nici măcar dacă se află alături de soția sa, Sabrina Dhowre sau dacă aceasta este de asemenea infectată. Știm doar postarea de pe Twitter a fost însoțită de o imagine în care se află alături de ea.

„M-am testat deoarece mi-am dat seama că am fost expus la cineva care a fost și el testat pozitiv”, a continuat el, în acest mesaj video în care insistă asupra măsurilor de igienă și de „distanțare socială”. „Trebuie să luăm asta în serios”, a concluzionat Elba.

În prima fază, Idris Elba a devenit cunoscut publicului larg în 2002, după ce a jucat în The Wire. Au urmat rolurile sale impresionante din Luther, ca mai apoi să devină o vedetă de talie mondială prin prezența în Thor și Avengers.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020