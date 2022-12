O altă mare legendă a filmului și teatrului românesc părăsește scena. Florin Zamfirescu se retrage măcinat de boli

Fanii lui Florin Zamfirescu s-au întristat! Celebrul actor din cunoscuta telenovelă ,,Inimă de țigan” s-a pensionat la 70 de ani. Din păcate pentru cei care îl iubesc, artistul a subliniat că nu mai vrea să audă de vreo revenire pe scenă. De asemenea, vedeta a mărturisit că a renunțat la vicii la 10 ani de la infarct și își dorește să se odihnească mai mult. „Nu-mi mai e dor de nimic, pentru că m-am retras. Am doi copii care mă onorează și-mi duc numele mai departe’‘, a mărturisit acesta.

Florin Zamfirescu este unul din cei mai mari actori de teatru de la noi. Cu toate astea, el va rămâne în mintea mai multor români drept Gigi Dumbravă. Acesta a interpretat rolul din urmă în celebra telenovelă ,,Inimă de țigan”, care este și acum vizionată cu drag de majoritatea oamenilor.

Artistul a ales să se pensioneze și susține că nu mai dorește să audă de vreo revenire pe scenă. Mai mult decât atât, el se simte împlinit, a făcut câteva schimbări mari în viață și vrea să se odihnească mai mult.

Actorul este însă mândru de copiii săi care vor continua să îi ducă numele mai departe, deși el nu i-a îndrumat spre teatru. Moștenitorii lui au luat singuri această decizie cel mai probabil după ce au văzut cât este de pasionat tatăl lor.

Niciodată nu i-am îndrumat să facă teatru, chiar le-am zis că nu au originalitate, că-s lipsiți de imaginație, că au făcut ceea ce au văzut în casă. Dacă eram la fel, mă făceam învățător ca tata sau popă, ca-n familie”, a adăugat actorul, pentru impact.ro.

„Nu-mi mai e dor de nimic, pentru că m-am retras. Am doi copii care mă onorează și-mi duc numele mai departe, Vlad Zamfirescu și Ștefana Samfira.

Florin Zamfirescu are în prezent mare grijă la stilul său de viață și la starea de sănătate. Bărbatul a renunțat la alcool și la tutun pentru că este nevoit să ia un tratament aspru.

„Am grijă de sănătatea mea. Nu mai fumez de vreo cinci ani, fumam câte două pachete pe zi. Cu alcoolul nu m-a văzut nimeni amețit, dar acasă, seara, mai beam trei beri sau mai beam țuică, acum, nu.

Poate doar un păhărel. Iau foarte multe pastile date de doctoriță, eu nici nu știu ce am, ea mi le dă. Am colesterol, probleme cu inima, diabet. Am de toate, dar mă mențin”, ne-a mai spus actorul.