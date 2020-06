Cu ce probleme de sănătate se confruntă Florin Zamfirescu. Actorul trece prin momente dificile

Actor al unei generații de aur, profesor apreciat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L .Caragiale”, cu mii de piese jucate și câteva zeci de filme la activ, cam asta ar fi, pe scurt, fișa biografică a maestrului Florin Zamfirescu.

Florin Zamfirescu, ajuns la vârsta de 71 de ani, împliniți pe 12 aprilie, este unul din actorii generației de aur, și unul din apreciații din generația sa. De curând au apărut în presă zvonuri despre dispariția sa din această lume, lucruri demonstrate a fi false, chiar de actor, dar a existat și un anume sâmbure de adevăr, cel despre sănătatea domniei sale, cam șubredă în ultima perioadă. Actorul le-a scris fanilor săi pe facebook, astfel liniștind apele și pe cei ce-i urmăresc activitatea, atât cea de actor, cât și cea de analist pe probleme sociale.

”Prieteni, vă mulțumesc pentru anunțul că am murit. În felul acesta aflu și eu cum reacționează prietenii… Vă rog să stați liniștiți – când va fi să fie, vă anunț personal și fără dubii, dar până atunci nu mai puneți botul… Eu sunt, în momentul ăsta, bine, dar am niște tratamente, am diabet, am tensiune oscilantă, am avut probleme de inimă, o fisură de aortă care s-a reparat în timp, fără operație.”, a scris Florin Zamfirescu pe contul său de Facebook.