Nuntă în showbiz la doar o lună de la divorț. Ce vedetă a ales să spună ”Da!”, din nou EXCLUSIV

Mihai Onilă, solistul trupei ”AXXA”, este un bărbat liber, după un proces de divorț care a durat aproape un an: ”Am divorțat în urmă cu o lună. Iar Laura, iubita mea, așteaptă și ea hotărârea de divorț, ca să fie și ea liberă, în acte!”, ne-a spus cântărețul, stabilit de șase ani în Belgia. Mihai și Laura au planuri să-și oficializeze povestea de dragoste, cât de curând.

”Când am cunoscut-o pe Laura, nu aveam niciun gând despre o relație, dar, după ce am văzut cât e de frumoasă, mi-am permis să îi spun că îmi place. Dar, momentul în care am simțit că m-am îndrăgostit de ea s-a produs când, din neant, m-a întrebat dacă am idee de cineva care are de vânzare o…ansă”, ne spunea Mihai Onilă.