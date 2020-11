EXCLUSIV Mihai Onilă iubește din nou! Ce femeie îi alină sufletul, la 4 ani de la moartea fiicei sale și despărțirea de soție

Mihai Onilă (49 de ani), solistul trupei AXXA, a trecut prin mari necazuri, în ultimii patru ani. Fetița lui, Ioana, a pierdut lupta cu moartea la scurt timp după ce a fost diagnosticată cu o boală nemiloasă, iar în luna iunie 2020, el anunța despărțirea de soție. Iată însă că lanțul ghinioanelor avea să fie fost rupt de Laura, femeia care i-a readus lui Mihai zâmbetul de buze. Cu timiditatea unui licean îndrăgostit, cântărețul cu viață de telenovelă ne-a povestit, într-un interviu în exclusivitate pentru Playtech.ro, despre această nouă și neașteptată iubire.

Mihai Onilă iubește din nou!

În luna iunie, Mihai Onilă anunța, pe conturile de Facebook, despărțirea de Adriana. Căsnicia lor, de peste 20 de ani, nu a rezistat durerii pierderii unicului lor, copil, Ioana, care s-a stins din viață la doar la 12 ani, după ce a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, cancer la cap. Cei doi soți se află în plin proces de divorț. Au promis să rămână prieteni, de dragul amintirilor. “Îți cer un sfat! Locuiesc de 6 ani în Belgia, iar pe timpul pandemiei, chiar dacă puțini au observat că mi-am schimbat statusul, relația cu soția mea s-a încheiat! Sfatul pe care ți-l cer este unul sincer și dă-mi-l doar dacă ai ceva experiență în legătură cu sfatul pe care ți-l cer! Sfatul este legat de faptul că nu mai am pe nimeni în Belgia și mă gândesc să mă întorc în țară. Sunt muncitor, în Belgia mi-am făcut și studii de specializare ca inginer de sunet, am propriul meu studio, cine mă cunoaște știe că sunt un solist în regulă, să nu mai trezesc vreo frustrare, că-s terapeut, pot trăi și așa destul de bine, deci ceva de muncă în țară cred eu că găsesc. Nu am cățel, nu am purcel, nu am casă, nu am mașină, adică am, dar rămân la fosta”, scria el, pe conturile sociale.

”Laura e tot Scorpion, ca fosta soție!”

A mai menționat atunci și că își dorește o nouă iubire: ”Am doar un suflet bun și iubitor, în ceea ce privește relațiile îl las pe Dumnezeu să ajungă la mine femeia pe care mi-o trimite El”. Și iată că, acum, la cinci luni distanță, el zâmbește din nou, alături de Laura, în vârstă de 43 de ani, despre care ne-a spus, în exclusivitate pentru impact.ro: ”Pe Laura o cunosc de puțin timp, ne este bine împreună. Locuim amândoi în Belgia, și ea este aici, ne vom muta împreună după ce fiecare își finalizează divorțul, căci ambii figurăm acum căsătoriți, în acte. În Belgia procesele merg greu, la vreme de pandemie. Cu fosta soție am rămas în relații bune. Nu mai există împăcare, fiecare a dorit să meargă mai departe, pe drumul lui. Laura este în zodiac Scorpion, iar eu, în Vărsător. Și fosta soție este Scorpion”. Întrebat dacă va dori să revină în România, Mihai ne-a declarat: ”Voi mai rămâne în Belgia, voi mai face niște cursuri, vreau să fiu un vindecător al sufletelor!”. Nu se teme de coronavirus: ”În ultimele 2 săptămâni am trecut și eu prin stările acuzate de oamenii care “cred” că au un virus, dar nu cred în această boală, cred că este cea mai mare minciună spusă vreodată omenirii”, a mai adăugat el, pentru Playtech.ro.

Fetița Lui Mihai Onilă a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, cancer la cap

Micuţa Emily Hope s-a stins din viață în urmă cu patru ani: ”În 26 mai 2016 am observat că micuța șchiopăta. I-au făcut RMN, dar medicii i-au mai dat doar șase luni de trăit, avea cancer la cap. În noaptea de 23 spre 24 noiembrie, la ora 3.00, a început să respire foarte greu. Am chemat Salvarea, au resuscitat-o, au luat-o la spital, însă după puțin timp a murit”, ne povestea Mihai, cu o durere imensă în suflet. Artistul Mihai Onilă se topește de dorul fetiței-îngeraș: ”N-am visat-o de patru ani, dar îi aud perfect vocea, pot comunica cu ea în astral, la nivel mental. Nu mă sperie vocea ei, o aud perfect, avem lumea noastră, e un mod de a-mi alina dorul de ea”, a mai menționat solistul, pentru impact. ro.

Mihai Onilă este bioterapeut și a vindecat cazuri grave

Mihai Onilă susține că el și Ioana, fiica lui, s-au „cunoscut” de fapt cu mult înainte ca ea să se nască: ”Îmi apărea în gânduri, o auzeam, îmi spune că numele ei este Emy, vorbeam cu ea mental. Am crezut că e băiețel, la început”. Deși Mihai este și bioterapeut, și a vindecat numeroși bolnavi grav, în cazul ei nu a mai putut face nimic: ”Atât a fost misiunea ei pe pământ”, a spus el, cu tristețe. Urca cu cenuşa micuţei Ioana Emily Hope este păstrată acasă, într-o urnă albă, în casa lor din Belgia. Mihai Onilă a devenit cunoscut în urma colaborării cu trupa AXXA, alături de Dinu Maxer, Sorin Raia şi de Adrian Filip și de fratele lui, Gabi Onilă. Ei au dat lovitura în anul 2000, cu piesa” Marea te cheamă la ea”, care i-a urcat în topurile muzicale.