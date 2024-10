Nu toți eroii poartă cape. Suma colosală pe care a strâns-o David Popovici pentru copiii cu nevoi speciale, după ce și-a scos la licitație echipamentul de la JO

Așa cum scriam la finele lunii septembrie, David Popovici, alături de alte personalități, s-a implicat într-o nouă campanie organizate de cei de la Fundația „Hope and Homes for Children”. Așa au putut afla românii că nu toți eroii poartă cape. La finalul acestei campanii sociale s-a aflat și suma colosală pe care a strâns-o David Popovici pentru copiii cu nevoi speciale, după ce și-a scos la licitație echipamentul de la JO.

Așa cum anunțau reprezentanții fundației, începând din data de 30 septembrie, David Popovici, alături de alte vedete, a fost ambasadorul „Hope and Homes for Children”.

Campania s-a desfășurat între 30 septembrie și 9 octombrie. Alți ambasadori ai lucrurilor bune au fost și jurnaliștii Amalia Enache și Mihai Morar, actorul Marius Manole și violonistul Alexandru Tomescu..

„David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, donează Fundației Hope and Homes for Children echipamentul purtat pe podium la Olimpiada de la Paris din acest an.

Tricoul, bluza și pantalonii de trening, alături de încălțămintea sport, sunt obiectele personale pe care David le oferă cu scopul de a aduna 115.000 de euro din suma totală necesară construcției unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din sectorul 5, București. Oricine dorește să se alăture lui David este invitat să facă o donație de minim 50 de lei pe pagina de campanie, în perioada 30 septembrie – 9 octombrie 2024.

Câștigătorul echipamentului de premiere va fi desemnat prin tragere la sorți, la finalul campaniei, și va primi premiul chiar de la David Popovici.”, se arată în comunicatul Fundației „Hope and Homes for Children”.