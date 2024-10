David Popovici, decizie radicală. Nimeni nu se aștepta! Motivul pentru care sportivul a renunțat la Facultatea de Psihologie

În urmă cu un an, David Popovici devenea student la Facultatea de Psihologie. Sportivul a fost nevoit însă să își înghețe anul, pentru a se putea pregăti pentru Jocurile Olimpice de la Paris, iar odată cu începutul noului an universitar, a luat o decizie surprinzătoare.

În ultimii ani, David Popovici a îmbinat armonios performanța sportivă cu școala, iar anul trecut a susținut examenul de Bacalaureat, pe care l-a absolvit cu brio. După BAC, campionul la natație a vrut să își continue studiile și s-a înscris la Facultatea de Psihologie. A fost nevoit însă să își suspende cursurile, pentru a se antrena pentru Jocurile Olimpice de la Paris.

Odată cu începutul noului an universitar, Popovici a luat decizia să nu se mai întoarcă la Facultatea de Psihologie, ci să se transfere la Asistență Socială. Sportivul a explicat de ce a făcut acest lucru, precizând că psihologia este un domeniu care îl pasionează în continuare, dar la care poate învăța și singur.

”Legat de facultate și de psihologie, în primul an am fost nevoit să-mi îngheț anul pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice. Numai că anul ăsta încerc din nou, având un program un pic mai liber, să zicem. Mi-am dat seama că despre psihologie mă pot documenta foarte mult și singur, fie citind, fie, nu știu, pur și simplu documentându-mă. Așa că am ales să mă transfer la asistență socială”, a explicat David Popovici, conform Digi24.ro.