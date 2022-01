Novak Djokovic, făcut praf la o televiziune australiană: „Nu e niciodată corect” VIDEO

Novak Djokovic, făcut praf la o televiziune australiană. Situația creată între campionul sârb și guvernul de la Canberra a iscat și reacții diverse dincolo de lumea sportului. Doi prezentatori cunoscuți de la un post TV din țara de la Antipozi au fost surprinși în timp ce-l criticau pe liderul mondial pentru atitudinea sa față de regulile de vaccinare impuse de autorități.

Novak Djokovic, făcut praf la o televiziune australiană. Scandalul vizei și a situației sanitare a liderului mondial e departe de a se fi încheiat. Campionul sârb a încercat să clarifice într-un comunicat transmis miercuri evenimentele care au dus la infectarea sa cu Covid 19, dar și prezența sa ulterioară la evenimente publice.

Novak Djokovic a admis că a făcut „o eroare de judecată” atunci când a participat la un interviu cu o publicație, la două zile după ce fusese diagnosticat cu Covid. El a mai recunoscut că agentul său a completat eronat formularul în care confirma că nu se mai deplasase în nicio altă țară cu 14 zile înainte de sosirea în Australia.

Ministrul Imigrației era așteptat să comunice decizia sa finală în cursul zilei de miercuri. Acesta are puterea legală de a-l expulza pe Novak Djokovic, trecând inclusiv peste decizia de luni, din justiție. Un purtător de cuvânt al ministrului Alex Hawke a declarat, conform The Age, că avocații lui Novak Djokovic au trimis documente justificative suplimentare către minister, iar decizia va fi amânată pentru consultarea acestora.

Situația lui Novak Djokovic a născut pasiuni și dincolo de lumea tenisului. Inclusiv printre jurnaliști. Rebecca Maddern și Mike Amor, doi prezentatori de știri cunoscuți din Australia, angajați ai Channel 7, au dialogat recent pe acest subiect, în timpul unei pauze din jurnalul de la ora 17. Cei doi nu se aflau în direct, dar erau filmați, iar înregistrarea în care vorbesc „fără perdea” despre cazul lui Djokovic a apărut pe rețelele sociale.

Conform news.com.au, direcțiunea Channel 7 și-a cerut scuze pentru incident. De asemenea, conducerea postului a declarat că înregistrarea a fost făcută ilegal și că va declanșa o anchetă pentru identificarea responsabililor pentru aceasta.

Cameras were rolling … when Aussie mainstream media anchor Rebecca Madden and co-host get caught talking about how they really feel about the Novak Djokovic situation. 🥴 pic.twitter.com/EpB1LXeeud

— daisymay4263 🌸🌸🌸🌸🌸🌸 (@daisymay4263) January 11, 2022