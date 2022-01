Ce l-a iritat pe Gigi Becali la Djokovic. A „explodat”: „Foarte bine că nu s-a vaccinat, dar ce-i prostia asta?”

Ce l-a iritat pe Gigi Becali la Djokovic. Patronul FCSB este cunoscut pentru atitudinea antivaccinare pe care o are în lupta cu Covid-19. Latifundiarul a urmărit ce se întâmplă în Australia cu Novak Djokovic, liderul ATP, un alt antivaccinist convins. Deși îl laudă pentru convingerile sale, Gigi Becali nu e de acord cu campionul sârb pentru faptul că a mers în Australia.

„Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu.

Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis „Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori”. Nu purtam mască și am fost atacat de virus… Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID”, a spus Gigi Becali, la România TV.