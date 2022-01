Situație incertă pentru Novak Djokovic. Anunțul australienilor cu 5 zile înainte de startul turneului

Situație incertă pentru Novak Djokovic. Numărul 1 mondial încă așteaptă decizia ministrului Imigrării din guvernul australian, Alex Hawke, privind rămânerea sa în țara de la Antipozi. Campionul sârb a dat publicității, marți, o declarație prin care admite că a participat la un eveniment public după data la care a fost depistat cu Covid-19. El a solicitat viza pentru Australia în baza unei scutiri medicale ce confirma că a trecut prin boală în ultimele 6 luni. Dar autoritățile australiene au descoperit mai multe neconcordanțe și nereguli în documentele lui Novak Djokovic.

Novak Djokovic susține că a făcut testul cu pricina pe 16 decembrie, dar că nu a aflat rezultatul pozitiv al acestuia decât a doua zi, după ce participase deja la premierea unor tineri jucători din Serbia. El admite doar „o eroare de judecată” pe care a făcut-o prin acceptarea unui interviu pentru publicația L’Equipe, dar care era programat mai de mult.

„A doua zi, pe 18 decembrie, eram la centrul meu de tenis din Belgrad pentru a acordat un interviu publicației L’Equipe și a face o ședință foto, pe care le promisesem de mult timp.

Am anulat toate celelalte evenimente, în afară de interviul pentru L’Equipe. M-am simțit obligat să merg la interviu, pentru că nu am vrut să-i dezamăgesc pe jurnaliști. Am respectat distanța socială și am purtat mască tot timpul, în afară de momentele în care am făcut poze.

După interviu, m-am izolat. Acum, când mă gândesc, înțeleg că a fost o greșeală de judecată și sunt de acord că trebuia să reprogramez interviul”, a scris Novak Djokovic în declarația postată pe rețelele sociale.