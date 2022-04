Novak Djokovic, atacat dur de un fost lider mondial. Campionul sârb se pregătește să revină în circuitul mondial. El va lua startul în turneul de la Monte Carlo, săptămâna aceasta, pe care l-a câștigat de două ori. Dar încăpățânarea cu care Djokovic s-a opus vaccinării, l-a adus în atenția unui fost lider mondial. Acesta a avut cuvinte grele de spus în privința lui Novak Djokovic și a atitudinii acestuia în raport cu regulile sanitare, în contextul pandemiei.

Novak Djokovic, atacat dur de un fost lider mondial/ Campionul sârb a riscat totul în numele respectării principiilor sale de nevaccinare. A fost expulzat din Australia, unde nu a putut să-și apere titlul, a lipsit de la mai multe turnee importante din cauza regulilor de participare ce includeau vaccinarea obligatorie.

Novak Djokovic nu a dat niciun pas înapoi, chiar dacă nu a apucat să joace, în 2022, decât în turneul de la Dubai, unde a fost eliminat în sferturile de finală.

„Pe baza informaţiilor despre vaccin, am decis să nu mă vaccinez. Este poziţia mea. Se va schimba? Nu ştiu, totul evoluează rapid, aşa cum vedem în deciziile anumitor guverne.

Novak Djokovic a fost criticat dur pentru atitudinea sa de un fost lider mondial, chilianul Marcelo Rios, număr 1 în 1998. Acesta a declarat că singura explicație pentru care Djokovic a preferat să-și riște cariera este aroganța sârbului.

„E stupid ce face Djokovic, renunță la lupta de a deveni cel mai bun jucător din istorie din cauza unui vaccin. Inițial și eu am fost reticent în legătură cu vaccinul, dar trebuie să călătoresc, am fost nevoit să îl fac. Nu știu care este motivul lui, dar dacă vrei să fii cel mai bun din istorie și renunți la asta pentru un vaccin, ești regele idioților, ești prea arogant. Am crezut inițial că se teme să își facă vaccinul, dar e vorba doar de aroganța lui”, a spus Marcelo Rios (46 de ani), într-un interviu pentru La Tercera.