Noul tip de case care face furori printre români. Ce locuinţe sunt acum la mare căutare

Un nou tip de case face furori printre români, fiind la mare căutare la ora actuală. În plus, nu ai nici nevoie de o autorizație de construcție, iar realizarea ei nu durează foarte mult. Iată despre ce este vorba!

Noul tip de case care face furori printre români

Noul tip de case de care românii este interesat este casa în miniatură sau tiny house, un concept din SUA. Această casă poate fi montată fără a fi necesară o autorizație de construcție. Însă, din păcate, din cauza scumpirii materialelor de construcție din ultimul an, și prețul acestui tip de casă a mai crescut. Acest tip de casă poate fi perfect pentru o vacanță, dar nu numai, dotate cu tot ce trebuie. Tot ce trebuie să faci dacă vrei o mini casă este să faci o comandă, să aștepți construirea ei, cam două-trei luni, apoi transportul și montarea. Totul este la cheie.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu fenomenul, ei trebuie să știe că aceste case nu sunt rulote, nu sunt pe roți și nu sunt nici construcții din containere. Sunt chiar case, doar că foarte micuțe și construite după un plan de arhitectură.

„Suntem producători de căsuţe tiny houses, afacerea e la început. Avem patru modele create. A pornit din pasiunea noastră pentru căsuţele mici, am călătorit foarte mult în lume, am fost inclusiv în America, am văzut mişcarea tiny houses de acolo. Am stat şi noi în rulote, autorulote, am testat acest stil de viaţă, dar căsuţele mobile sunt cu totul altceva. Şi am ajuns să facem şi noi. Când faci ceva cu pasiune, e perfect. Eu sunt arhitect de meserie, mi-am dorit întotdeauna să creez căsuţe mici. Pot să vă spun că în Europa sunt deja foarte căutate aceste case”, a spus Anda Maxim, fondatorul firmei Pura Vida Huts, potrivit adevarul.ro.

Cât costă o mini casă

Construcția acestei case începe cu platforma metalică, un șașiu, după care se realizează structura de lemn de pin. Casa are izolație, are geamul tripan, iar pe lângă camera principală, mai are și o baie spectaculoasă, cu duș, o mini chicinetă unde poți prepara cafeaua, un sandviș.

„Avem o canapea care se transformă în foarte multe moduri, inclusiv într-un pat mare, de 1,60/2 metri. Ai loc să-ţi depozitezi hainele. Are tot. Sistem de iluminare, aer condiţionat, sistem de încălzire, chiar şi un televizor de perete. Trebuie să fie conectată la o sursă de curent electric. Pentru baie e nevoie şi de o conectare la o reţea de apă şi de canalizare. Aceasta e gândită să fie pusă pe loc fix. O poţi transporta o dată, de două ori, dar e bine să aibă locul ei, cu utilităţi lângă ea. Pot fi gândite şi modele independente, cu panouri solare şi cu WC-uri chimice, dar acestea sunt mai mici, ele pot să călătorească mai mult”, a mai declarat Anda Maxim.

Înainte de pandemie, prețurile acestor case erau atractive, iar cu 10.000 de euro puteai cumpăra una. Acum, pentru că lemnul s-a scumpit cu 85%, poți da pe o casă între 20.000 și 30.000 de euro, în funcție de dimensiuni și dotări.

Pentru această casă nu ai nevoie de autorizație de construcție, dar ai nevoie de un teren. Casa poate fi montată pe o structură, pe o mică fundație sau pe picioarele hidraulice cu care este dotată.