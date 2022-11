Doi dintr-o lovitură. Walter Zenga și Liviu Ciobotariu refuză negocierile cu Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB. „Hai, pa, la revedere”

Gigi Becali are tot mai mari probleme la FCSB. Nicolae Dică și-a dat demisia, „interimarul” Mihai Pintilii spune că nu este pregătit să fie antrenor cu „acte în regulă”, iar Liviu Ciobotariu l-a anunțat pe omul de afaceri că nu vrea să plece de la FC Voluntari. Nici Walter Zenga nu este dispus să negocieze.

Gigi Becali se laudă că are zece antrenori pe listă, după demisia lui Nicolae Dică, dar mai multe variante „i-au picat” deja. Patronul i-a transmis lui Mihai Pintilii că poate rămâne „principal” dacă echipa joacă bine în următoarele două partide din campionat, cu Rapid și U.Craiova 1948, dar delegatul i-a răspuns că nu este pregătit. Fostul internațional va conduce echipa la duelul cu West Ham, din grupele Europa Conference League.

Unul dintre antrenorii în care își punea speranțe a anunțat oficial că nu vrea să semneze cu FCSB. Liviu Ciobotariu rămâne la FC Voluntari.

„Într-adevăr, cei de la FCSB m-au dorit. Vreau să-i mulțumesc domnului Gigi Becali, care s-a gândit la mine. Probabil că am avut rezultate bune la Voluntari, am fost apreciat pentru ceea ce am făcut aici și în cariera mea. Nu vreau să discut prea multe.

Nu vă spun motivele, nu pot să vă spun gândurile mele și ce am discutat cu cei de la FCSB. A fost decizia mea! Dacă acum sunt îmbrăcat cu tricoul lui FC Voluntari, înseamnă că mi-am dorit să fiu aici”, a transmis Liviu Ciobotariu.