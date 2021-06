Noua metodă de furat pe litoralul românesc. Toți românii trebuie să afle ce fac hoții

Românii sunt terorizați de hoți în special în sezonul estival. În vizorul multora a apărut acum o nouă metodă de furat pe litoralul românesc. Ce pățesc turiștii și localnicii care vin să se relaxeze la mare? Toți românii trebuie să afle ce fac acum hoții.

Nouă metodă de furt pe litoralul românesc

Maoritatea românilor au pățit cel puțin o dată să fie furați chiar în vacanță. Odată cu deschiderea sezonului estival s-a deschis și un nou sezon de furat. Hoții profită de neatenția sau neglijența unor români veniți la plajă să se relaxeze și le sustrag orice prind de valoare.

Aceștia au inventat o nouă metodă de a fura portofele și telefoane printr-o strategie cu un simplu ziar. Polițiștii recomandă în acest timp ca toată lumea să aibă mare grijă la lucrurile personale. Totul se petrece într-un moment în care turiștii sau localnicii sunt aglomerați.

Un vânzător ambulant care oferă spre vânzare obiecte sau o persoană care cere o anumită informație se apropie de masa unor persoane la un bar, la o terasă sau pe plajă și își ține pe masă un lucru de valoare.

În timpul discuției, hoțul pune un ziar peste telefonul sau portofelul victimei și pleacă la finalul conversației cu el. Oamenii legii recomandă atenție și ca niciunul din români să nu cumpere produse de la vânzători ambulanți. De asemenea, ar fi perfect ca pe plajă să plece doar cu cele necesare, ulterior să se întoarcă la cazare să-și ia cele de valoare în caz de nevoie.

300 de sectoare de plajă au fost pregătite pentru turiști

Reprezentanții companiei Apele Romane Dobrogea-Litoral au anunțat că 300 de sectoare de plajă au fost predate operatorilor în urmă cu două săptămâni. Porțiunile de plajă se regăsesc pe trei tronsoane: Corbu-Năvodari-Constanţa, Agigea-Eforie Nord-Eforie Sud-Tuzla-Costineşti şi 23 august-Olimp-Neptun-Jupiter-Venus-Saturn-Mangalia-2 Mai-Vama Veche.

„În turism, în fiecare an se fac investiții”

Nicolae Bucovală, proprietar complex: „În turism, în fiecare an se fac investiții, deci nu putem să primim turistul an de an cu același tablou pe perete, cu aceeași mochetă la intrare în hotel. Cel ce nu face o investiție cât de mică, de amenajare, probabil că-și va pierde și din clienți.”

Ana Maria Enescu, director hotel: „Suntem în viitorul bazin termal cu apă ultra sărată. Este de 10 ori mai sărată decât apa din Techirghiol. În jur de 100.000 de euro, dar tot locul presupune o investiție de 700.000 de euro.”

Reporter: „Va fi gata până la vară?”

Ana Maria Enescu: „Da.” (Sursa: știrileprotv.ro)