Greșeală majoră pe care o fac toți posesorii de iPhone. Sunt extrem de vulnerabili hoților

Este o greșeală majoră pe care o fac posesorii de iPhone. Aceștia își actualizează aplicația Medical Id, iar aceste date personale, precum data nașterii, apar pe telefon înainte să fie deblocat. Iar în caz că telefonul este furat, hoții pot să se folosească de datele de acolo pentru a sparge codul de acces.

Greșeală majoră pe care o fac toți posesorii de iPhone

Dar la ce ajută, de fapt, aplicația ID Medical? El ajută echipele de intervenții de urgență să aibă acces la informațiile medicale critice din ecranul de blocare, fără să aibă nevoie de codul tău de acces. Acestea pot să vizualizeze informații precum ar fi alergii și afecțiuni medicale, dar și persoanele de contact în caz de urgență.

Cum configurezi ID-ul medical

Se deschide aplicația Sănătate și se atinge fila Rezumat. Se atinge poza ta de profil din colțul din dreapta sus. De asemenea, sub Detalii medicale, se atinge ID medical. Se atinge Editați în colțul din dreapta sus. Pentru ca ID Medical să fie disponibil de pe ecranul de blocare al dispozitivului tău iPhone, se activează opțiunea Afișare când este blocat. Astfel, în caz de urgență, el oferă informații persoanelor care vor să te ajute.

Ca să partajezi ID-ul Medical cu serviciile de urgență, trebuie să activezi Partajare în timpul apelului de urgență. Atunci când efectuezi un apel ori trimiți un mesaj text serviciilor de urgență de pe iPhone sau Apple Watch, ID-ul medical o să fie partajat automat cu serviciile de urgență.* Apoi, trebuie să introduci informațiile despre sănătate, precum data nașterii, alergii și grupa sanguină. Se atinge OK.

*Disponibil numai în SUA. Este posibil ca funcția Text-to-911 să nu fie disponibilă în toate zonele. Atunci când apelezi serviciile de urgență sau trimiți un mesaj text către acestea, locația ta și ID-ul tău medical criptat sunt transmise către Apple. Locația este utilizată pentru ca să determine dacă serviciul de date de urgență îmbunătățit este acceptat în zona ta. Apoi, Apple transmite informațiile tale către un partener pentru furnizarea de servicii de urgență. Atenție însă, Apple nu poate citi ID-ul tău medical. Dacă dezactivezi „Apeluri de urgență și SOS” din Setări > Confidențialitate > Servicii de localizare > Servicii sistem, verificarea nu poate fi efectuată și ID-ul medical nu va fi partajat.

Cum editezi contactele pentru urgențe

Se deschide aplicația Sănătate și atinge fila Rezumat. Se atinge poza ta de profil, din colțul superior drept. Sub Detalii medicale, se atinge ID Medical. Se atinge Editare, apoi se derulează la Persoane de contact în caz de urgență. Se atinge butonul Plus, de lângă „adăugați un contact pentru urgențe”. Se atinge un contact, apoi se adaugă relația. Ca să elimini un contact pentru urgențe, se atinge butonul Ștergeți de lângă contact, apoi se atinge Ștergeți. Se atinge OK.