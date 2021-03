Andreea Marin, victima hoților. Ce s-a întâmplat în casa vedetei TVR

Clipe îngrozitoare pentru Andreea Marin. Vedeta de televiziune a fost pe punctul de a fi prădată de hoți. Ce a pățit frumoasa brunetă și ce mesaj le-a transmis celor care au încercat să o tâlhărească. Ce s-a întâmplat în casa fostei Zâne a Surprizelor.

În ultimele zile, din ce în ce mai multe vedete au povestit întâmplări tulburătoare din viețile lor, în spirit de solidaritate față de Mirela Vaida, după ce prezentatoarea de la Acces Direct a fost atacată, în direct, de către o femeie dezbrăcată care a aruncat cu un pietroi înspre ea, cu intenția de a o răni. După ce Adriana Bahmuțeanu a povestit că a fost victima unui incident asemănător, când un bărbat a asaltat-o, acum câțiva ani, în mijlocul unei farmacii, iată că Andreea Marin a povestit că a fost cât pe aci să fie jefuită, în propria ei casă.

Vedeta de la TVR a mărturisit că a fost pe punctul de a fi victima hoților sâmbătă, 20 martie. Locuința Andreei Marin a fost cât pe aci să fie spartă de către niște tâlhari. Din fericire, bruneta este teafără și nimic rău nu s-a întâmplat. Tentativa se spargere a căminului său nu a avut succes, iar diva spune că aceasta nu este prima dată când a fost pusă într-o asemenea situație înfricoșătoare.

„Este adevărat, a existat aseară o tentativa de spargere a locuinței, însă fără succes, întrucât după ce am avut o alta experiență de acest gen, furt din clădire, acum câțiva ani, am schimbat sistemul de securitate, am trecut recent și prin renovare schimbând ferestrele si ușile cu unele performante, securizate.

În plus, acești hoți, chiar daca ar întra în clădire, sincer ar fi dezamăgiți, noi avem un principiu: nu ținem în casa obiecte de valoare mare, gen bijuterii valoroase, nici bani cash, singurul lucru cu care ar putea pleca sub braț un hoț ar fi vreun televizor, laptopul e cu mine mereu și oricum electronicele sunt detectabile după IP în ziua de azi, așadar îi pun în pericol după aceea. Firma de securitate a sosit la fața locului, la fel și Poliția și cineva apropiat, nu au avut nici prea mult timp la dispoziție”, a declarat Andreea Marin, potrivit celor de la spynews.ro.