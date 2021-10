Noua iubită a lui Gabi Bădălău a detronat-o pe Bianca Drăgușanu. Cum arată Andreea D.

Din nou, Gani Bădălău s-a despărțit de Bianca Drăgușanu, însă acum toate indiciile arată că despărțirea este una definitivă. Deja a înlocuit-o pe Bianca și se afișează cu noua iubită. Andreea D. este model și are 24 de ani.

Conform Cancan.ro, blonda l-ar fi zăpăcit pe afacerist cu formele ei… naturale. Iar actuala relație pare să fi trecut deja la următorul nivel, căci Bădălău n-a stat prea mult pe gânduri și a mers cu iubita sa la un eveniment din București.

De altfel, weekend-ul acesta, la Monato, centrul de evenimente deținut de Gabi Bădălău, a avut loc botezul fiicei unui avocat cunoscut din Capitală, iar nași au fost Valentina Pelinel și Cristi Borcea. De asemenea, printre invitați s-au numărat fiul ex-ministrului Economiei și actuala iubită. La petrecere, Bădălău și actuala iubită s-au comportat ca un cuplu, cu gesturi tandre de afecțiune.

De cealaltă parte însă, procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se află în plină desfășurare. Claudia Pătrășcanu a declarat că intenționează să renunțe la suma de 120.000 de euro, numai să i se acorde divorțul de Gabi Bădălău.

„Partajul nu mă interesează. Am fost dispusă să renunț și la pensie, doar să se termine acest calvar, să mă lase liniștită să cresc acești doi copii. Eu percep viața ca și cum am rămas singură cu doi copii și trebuie să merg înainte. Mama ne-a crescut singură, fără tată, că a murit. Mama mă sprijină când merg la concerte, tot pentru ei, ca să le fac un viitor așa cum le trebuie.

Lor nu le lipsește absolut nimic, trăiesc la fel de bine ca și când eram căsătoriți, frigiderul e mereu plin. Îmi doresc ca bunul Dumnezeu să-l ducă pe drumul cel bun și mai consider că are nevoie de ajutor. Mie mi l-a cerut și am încercat acest lucru pentru copiii noștri.

Îmi doresc doar liniște și pace pentru copiii noștri, să rămânem părinți pentru copiii noștri, să mi se acorde un divorț deși nu se vrea, motivul îl știm noi. Avem o ședință cu ușile închise, următoarea înfățișare e în noiembrie. Termenele se dau greu, la distanță mare, e foarte greu, chiar nu-l înțeleg ce vrea”, ne-a declarat Claudia Pătrășcanu.