Răsturnare de situație în divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Am aflat tot EXCLUSIV

Din culisele războiului din instanță dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Motivul pentru care artista e dispusă să renunțe la peste 600.000 de lei. Suma pe care artista o solicită la partaj, deși aceasta spune că e dispusă să renunțe la bani, dacă i se acordă divorțul, se ridică la aproximativ 120.000 de euro. Până atunci însă, ea e obligată să plătească o taxă de timbru de 10 la sută, mai precis aproximativ 60000 de lei, bani de care nu dispune.

Claudia Pătrășcanu a anunțat, prin intermediul impact.ro, că nu o interesează partajul și este dispusă să renunțe chiar și la pensia almentară, dacă fostul său soț, Gabi Bădălău, i-ar accepta condițiile puse, mai precis dacă i-ar acorda divorțul cât mai repede.

„Partajul nu mă interesează. Am fost dispusă să renunț și la pensie, doar să se temine acest calvar, să mă lase liniștită să cresc acești doi copii. Eu percep viața ca și cum am rămas singură cu doi copii și trebuie să merg înainte. Mama ne-a crescut singură, fără tată, că a murit. Mama mă spijină când merg la concerte, tot pentru ei, ca să le fac un viitor așa cum le trebuie.

Lor nu le lipsește absolut nimic, trăiesc la fel de bine ca și când eram căsătoriți, frigiderul e mereu plin. Îmi doresc ca bunul Dzeu să-l ducă pe drumul cel bun și mai consider că are nevoie de ajutor. Mie mi l-a cerut și am încercat acest lucru pentru copiii noștri. Îmi doresc doar liniște și pace pentru copiii noștri, sa rămânem părinți pentru copiii noștri, să mi se acorde un divorț deși nu se vrea, motivul îl știm no”, ne-a declarat artista.