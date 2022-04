Noua afacere a Anamariei Prodan. Sigur se va umple de bani: „A fost dorința mamei mele”

În plin proces de divorț de actualul soț, Anamaria Prodan avansează în domeniul afacerilor. Astfel că după ce și-a lansat cartea, impresara mai duce la îndeplinire un proiect de suflet, întrucât a fost o „dorință” a mamei sale, regretata artistă de muzică populară Ionela Prodan. Despre ce afacere este vorba!

Noua afacere a Anamariei Prodan este în domeniul cosmeticelor. Vedeta își va lansa propriul parfum, care îi va purta numele. Impresara a declarat că un astfel de proiect a reprezentat o dorință mai veche, agreată și pusă în practică de însăși regretata Ionela Prodan, iar acum Anamaria este decisă să scoată la lumină un produs spectaculos.

De altfel, toată familia impresarei folosește același parfum, de aproape opt luni, fiind vorba, mai exact, de o esență personalizată, realizată cu ajutorul unei companii turcești, notează Click!.

În urmă cu mai mulți ani, și Ionela Prodan a avut un parfum ce i-a purtat numele, produs de o firmă românească. Nu a avut însă succesul scontat, însă asta a ambiționat-o pe Anamaria Prodan să creeze un produs la nivel mai mare.

„A fost dorința mamei mele. Ea a încercat să facă un parfum al ei acum foarte mulți an și nu a prins fabulos, aşa că am zis să fac eu unul de top. Am nişte prieteni foarte buni în Turcia, la o companie cosmetică, iar reprezentatul pe România mi-a propus o astfel de colaborare și am decis sa fac un parfum cu iz arăbesc, gen oriental, atât pentru bărbați, cât pentru femei.

Am stat opt luni împreuna cu echipa, până am ales mirosul. Sunt foarte pretențioasă, am dorit să fie ceva aparte. Am vrut să aibă ulei ca sa persiste mirosul, am vrut ca ambalajul să fie diferit și pe gustul meu, la o calitate extraordinară”, a declarat Anamaria Prodan, pentru sursa citată.