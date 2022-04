Dan Alexa rupe tăcerea despre relația cu Anamaria Prodan. Antrenorul de 42 de ani a fost, în 2019, protagonistul unei scene ciudate: el a fost lovit cu pumnul în fața de cea care încă e soția lui Laurențiu Reghecampf, la finalul meciului dintre Astra – unde antrena atunci – și FC Botoșani. Zvonurile despre o relație de iubire între cei doi și scena ce a părut a fi de gelozie au fost „la ordinea zilei”. Dan Alexa a explicat care a fost legătura sa cu Anamaria Prodan și care este relația lor actuală.

Dan Alexa rupe tăcerea despre relația cu Anamaria Prodan. În iulie 2019, cei doi au fost protagoniștii unei scene ce a părut o ceartă între doi iubiți. Impresara, încă soție a lui Laurențiu Reghecampf, l-a lovit cu pumnul peste față pe Alexa, la finalul partidei Astra Giurgiu, unde acesta antrena, și FC Botoșani.

Dan Alexa a părut că e victima unei crize de gelozie din partea impresarei, aceasta observând că tehnicianul este așteptat de o altă femeie. Cei doi au negat vehement orice relație de iubire între ei, deși însuși Laurențiu Reghecampf a fost de altă părere.

Am suferit rău de tot. Dacă mă întrebi de momentul ăla, rău de tot. Nu mi-am închipuit niciodată că poate să facă aşa ceva. Tu ai vedea-o pe Andra (n.r. – soția lui Cătălin Măruță) să îi dea un pumn cuiva? Au mai fost multe comentarii legate de despărţiri”, a spus Reghecampf în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Clar, m-a deranjat foarte tare. Îmi pare rău că nu am luat decizia atunci (n.r. – de a se despărți, de a divorța). Am suferit din dragoste, da.

Dan Alexa a ieșit cel mai „șifonat” din întâmplarea respectivă. El a recunoscut că incidentul i-a afectat imaginea, într-un dialog cu Ovidiu Ioanițoaia, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

„Nu mai știu ce-a fost! Vă zic adevărul. Nici nu mai știu. Sunt convins că da (n.r. – dacă incidentul i-a afectat imaginea Și-acum îmi zice lumea când mă vede. A fost o situație în care, ca bărbat, e foarte greu să reacționezi. Și bine că n-am ripostat. Am înțeles-o pe Ana, dar până la un punct. Dar a trecut”

Întrebat direct dacă a avut o relație cu Anamaria Prodan (49 de ani), Dan Alexa a negat vehement. El a mai recunoscut că, la ora actuală, au cam rupt legăturile, deși ea este, în continuare, impresarul antrenorului.

„Nu, nea Ovidiu! Ce întrebare e asta? A fost foarte mult respect și ea m-a ajutat foarte mult. Mai ales la Călărași, unde a adus mulți jucători, a adus și bani. Apoi m-a dus la Astra. Ea e genul de impresar care se implică total. Este și acum impresarul meu, dar am cam rupt legăturile. Ea are problemele pe care le are, eu îmi văd de treabă în Liga 3 (n.r. – la CSM Reșita, unde Alexa este antrenor). E cam greu să mă ajute cu ceva. Jucătorii de la echipă eu i-am adus”, a mai adăugat fostul jucător de la Dinamo și Rapid.