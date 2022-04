Ce ar fi plănuit Reghecampf ani de zile. Anamaria Prodan a făcut mărturisirea: „Nu înțeleg gesturile pe care le face azi”

Anamaria Prodan a vorbit despre copilăria sa, dar și despre situația divorțului de Laurențiu Reghecampf, tatăl celui de-al treilea copil al ei și omul pe care l-a numit mereu „soarele familiei”. Imprezara susține că nu și-ar fi dorit ca mama ei, regretata Ionela Prodan, să vadă situația divorțului ei și „nenorocirile cu amantele” ale soțului. Dar a dezvăluit și ce ar fi plănuit Laurențiu Reghecampf de ani de zile.

Anamaria Prodan a vorbit despre viața ei în podcastul lui Damian Drăghici. Impresara și-a amintit de copilăria sa, ce regrete are, ce își reproșează, dar a făcut referiri și la Laurențiu Reghecampf, cel care i-a fost soț peste un deceniu și cu care acum este în plin divorț.

„Am avut o copilărie superbă, nu am niciun regret în viața asta. Îmi reproșez că nu am mers în fiecare an cu mama la control, poate reușeam să o salvez. Nu aș fi vrut ca ea să vadă divorțul de Reghecampf, nenorocirile lui cu amantele, pentru ca ea îl iubea ca pe copilul ei.

Nu înțeleg gesturile pe care le face azi, trădarea, devalizarea familiei. Demnitatea și mândria unui bărbat este, atunci când te îndrăgostești, să vii să spui, nu să plănuiești ani de zile devalizarea familiei.

El face o istorie în prostie acum. Nu mai fac greșeala să mai iau un bărbat de la zero, sa îl învăț tot, cum să mănânce, ce să vorbească. Eu o să îl iubesc toata viața pe Reghe pe care îl cunosc eu.

Acum, ceea ce vede toată România la este o glumă. Trădarea nu o pot ierta în viața asta, m-a durut că m-a înșelat. El este și fricos, când găsește genul ăsta de amante, lui îi e frică, dacă îl mai are și cu ceva la mână cineva…

Fiecare relație îți vine în viață cu un anumit să scop, să înveți ceva din ea”, a spus Anamaria Prodan în podcastul lui Damian Drăghici.