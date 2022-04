Nominalizare șocantă la Faimoși luni seară. Cine riscă să părăsească Survivor România 2022: „Nu îl văd un om”

Seară tristă pentru tribul Faimoșilor după ce au pierdut jocul de imunitate de luni, 4 aprilie. Nominalizarea de azi a fost șocantă, cum era de așteptat, fiind doar 6 oameni în echipă. După ce au pierdut pe traseu, vedetele au dat cărțile pe față și s-au acuzat unii pe alții de bisericuțe. Află în continuare cine riscă să părăsească Survivor România 2022.

Luni seara a avut loc proba pentru imunitate în cadrul emisiunii de la PRO TV. Tribul Războinicilor, cu 10 concurenți, a reușit din nou să bată Faimoșii, cu 6 concurenți. Grupul a adus totemul acasă, în timp ce vedetele sunt din nou în pericol.

Cum era de așteptat în tribul acesta, vedetele s-au luat la ceartă. Au existat reproșuri de ambele părți, dar cea mai afectată a fost Mari Fica. Elena Chiriac i-a reproșat că nu poate avea încredere în ea, din moment ce ea discută cu toți Faimoșii, făcând aluzie la bisericuța lui TJ Miles și Marian Drăgulescu. În urmă cu câteva ediții, CRBL a reușit să se certe la cuțite și cu TJ Miles.

După ce au pierdut jocul de imunitate cu scorul de 10-5 pentru Războinici, Faimoșii au intrat la jocul pentru imunitate personală. Acolo, proba a fost câștigată de Marian Drăgulescu la bărbați și de Elena Chiriac la fete. Menționăm că, înainte de proba de imunitate, CRBL și Marian Drăgulescu s-au certat în camp și pe traseu s-a simțit animozitatea.

Înainte de votare, Daniel Pavel a discutat puțin cu fiecare Faimos în parte. Elena a fost prima, fiind posesoarea colanului de imunitate personală.

Mi s-a impus să nu vorbesc cu ei. Eu nu mi-am permis să îi spun lui CRBL sau Elenei să nu vorbească cu cineva. Eu și cu TJ nu am spus că nu vrem să vorbim cu alții. Am invitat fetele în hamac, le-am spus că îl pot folosi oricând”, a mărturisit Marian Drăgulescu, chiar înainte de votare.

„Nu am ce să comentez despre ce spune Elena, criză adolescentină. Nu îmi vine să cred că aceste cuvinte vin de la cea mai tânără persoană din grup. Sunt o persoană generoasă și asta am găsit la Războinici. Noi, Faimoșii, dormim cu maceta la cap și nu dăm Războinicilor.

Nu mai fac parte din echipa noastră, expirați ce suntem. Mi se dă de înțeles că la Războinici e mai interesant. S-au întors împotriva noastră. Încearcă să o tragă și pe Mari de partea lor. Ea a încercat să stea la mijloc, dar nu reușește pentru că o trag ei. Azi am aflat că suntem 3 cu 3. Asta e situația”, a spus Elena Chiriac.

„Echipa, din nou, a fost împărțită deși nu toată lumea e de acord cu mine, verbal. De când cu unificarea, am pierdut din energia bună a echipei. Avem membri care s-au dus mai mult către Războinici și ei știu. Avem 2 cazuri de rebeliune adolescentină. TJ Miles și Marian.

Elena Chiriac l-a votat pe TJ Miles: „Am auzit multe vorbe și au fost puține fapte. De când cu unificarea, promisiunile făcute echipei s-au anulat. Sfidarea față de echipă este continuă, noi nu mai existăm. Totul este despre el, vrea să meargă el mai departe, negândindu-se la echipă. Este mai important să plece oameni puternici, ca să îi fie mai ușor la individuale. Nu îl văd un om care să ajute echipa în momentul ăsta.”

Marian Drăgulescu l-a votat pe CRBL: „Am rămas cei mai buni, dar el e persoana cu care rezonez foarte puțin, mai ales în ultima perioadă. Mi-a plăcut mult de el când a venit cu atmosferă veselă, cu bucurie, cu tobe. Pe parcurs, s-a schimbat și nu știu de ce. Îmi pare rău că a redevenit agresiv sau negativ în echipă. Mi-ar plăcea să se schimbe pe un good vibe. De asta avem noi nevoie în echipă.”

„Unificarea a fost o binecuvântare pentru mine, Marian și Mari. Am ieșit dintr-o zonă toxică care mă sugea de energie. Era plin de bad vibes, nu mereu, dar de multe ori. Aceleași înțepături… M-am mușcat de limbă de multe ori. Eu aduc puncte. Încerc să învăț despre alte persoane acum, dar pe traseu joc pentru Faimoși. Și da, vreau să câștig Survivor. Cine zice altceva de aici, e mincinos. Acum câteva săptămâni eram low, dar a plecat Cătălin și e ok. Și s-a certat și cu cineva înainte. Persoanele sunt fake, eu am dreptate. Oamenii de la Survivor vor face alegerea corectă. Într-o zi, o să dispară colanul de imunitate și o să treacă greu mai departe. Eu vreau să stau aici cât mai mult. Asta e soarta mea, sunt asumat. Îmi doresc să fiu în finală, între cei 8 oameni. Sunt oameni frumoși și inteligenți aici, dar răutatea e prea mare. Sper să învețe ceva de la Survivor”, a spus nominalizatul TJ Miles.