Nominalizare previzibilă la Survivor România. Ce s-a întâmplat după scandalul de la Consiliu

Războinicii au parte de un nou moment dificil. După ce au pierdut al doilea joc de imunitate al săptămânii, ei sunt nevoiți să facă nominalizări privind persoana care ar trebui eliminată din competiție.

La Consiliul de nominalizare de vineri seara, cel care a fost votat de cele mai multe ori a fost Albert. El a spus că se aștepta la asta. De data aceasta, Maria a fost cea nominalizată spre eliminare.

„Nu este prima dată când sunt nominalizată. Am mai fost împreună cu alți colegi, dintre care a ieșit Vera. Mă simt (..) nici nu știu. Vreau să spun că am dat tot ce am avut mai bun pe traseu. În camp poate nu m-am descurcat cel mai bine, dar am făcut ce am putut. Dacă o să fie să ies, o să ies eu, dacă va fi să iasă altcineva, va ieși altcineva. Nimic mai mult”, a spus Maria după ce a aflat decizia colegilor săi.