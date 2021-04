Ce au făcut Albert și Maria după eliminarea lui Starlin de la Survivor. Detaliul neobservat la TV

Starlin a repetat acțiunea Simonei Hapciuc, cea de a nu-și îmbrățișa toți colegii la plecare. Albert și Maria au fost cei de la care Războinicul nu și-a luat ”rămas bun”. Tot ei au făcut un gest explicat de Pantera după eliminare, în emisiunea ”Ștafeta Mixtă”.

Starlin, cunoscut ca Pantera, a intrat într-o intervenție prin Skype în emisiunea ”Ștaferă Mixtă”, unde a oferit declarații la cald despre aventura din Republica Dominicană, după ce a fost eliminat în ediția anterioară a ”Survivor”.

Printre altele, a discutat și despre gestul său față de Albert și Maria, de a nu-i îmbrățișa la despărțire. Fostul Războinic a explicat că cei doi au stat cu mâinile la spate în timp ce el îi cuprindea, pe rând, pe ceilalți colegi. Prin urmare, fiind în defensivă, Starlin a decis să nu se apropie, crezând că aceștia nu doresc să își ia ”la revedere” de la el.

„Eu sunt o persoană care mereu a spus că în această competiție nimic nu e personal. Dar sunt extrem de real. Sunt chestii care nu s-au dat la televizor. În momentul în care am ieșit, am făcut ce am simțit. Toți colegii, în afară de Albert și Maria, au fost foarte afectați.

Ei au rămas cu mâinile la spate, în momentul în care tu rămâi cu mâinile la spate, de ce trebuie să mă duc eu la tine să te îmbrățișez. De multe ori când te trezeai, nu dădeai bună dimineața, despre ce vorbim. Nici eu, nici Sorin nu avem nimic personal cu Albert și Maria. În niciun caz nu mi-am dorit ca oamenilor să le fie milă de mine, indiferent de povestea mea de viață. Eu am vrut să arăt cum se luptă pentru o bucățică de pâine. Albert e din prima zi cu noi, iar asta e dureros”, a declarat Starlin.

A legat o prietenie sinceră cu Sorin

Fanii emisiunii de la Kanal D știu că Starlin și Sorin erau buni prieteni și că făceau spectacol pe teren atunci când unul dintre ei aducea un punct. Cum conexiunea lor a fost puternică de-a lungul celor aproape patru luni, aceasta a adus lacrimi la plecarea Panterei. Sorin s-a emoționat din prima secundă în care a auzit numele amicului său ca fiind cel eliminat, iar cel din urmă a pufnit, de asemenea, în plâns, atunci când și-a luat ”rămas bun” de la acesta.