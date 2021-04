Nominalizare surpriză pentru eliminare la Survivor România. Scandal imens la Consiliu

Faimoșii au câștigat primul joc de imunitate al săptămânii, așa că este rândul Războinicilor să facă nominalizări și să lase un concurent la mâna publicului, privind parcursul lui în competiție.

În tabăra Războinicilor lucrurile par să fie din ce în ce mai tensionate. După ce au pierdut jocul de imunitate cu scorul de 10-8 pentru Faimoși, războinicii au început să se certe și să își reproșeze tot felul de lucruri.

Maria a fost certată de aproape toți colegii, cei mai vocali fiind Sindy și Sorin, dar și Andrei și Marius au avut câteva observații de făcut. În plus, a avut loc și o nominalizare surpriză în această seară, în condițiile în care Maria a fost ținta Războinicilor înainte de vot.

Albert este cel care a fost nominalizat spre eliminare, cu patru voturi din partea celorlalți războinici. El a declarat că se aștepta să fie nominalizat și a făcut chiar câteva declarații ironice, spunând că a crezut că Maria va fi cea votată.

La Consiliul de nominalizare au avut loc și câteva certuri și reproșuri între Sindy și Maria. Sindy s-a supărat pe Maria pentru că, spune ea, aceasta ar fi avut o atitudine deloc prietenoasă față de ea.

„Din păcate, iar am pierdut un joc de imunitate. Sunt foarte tristă că nu am reușit să ajut fizic echipa, dar am încercat să-i susțin vocal. Este nevoie de multă energie, contează mult ca cineva să fie acolo.

Chiar dacă unele persoane nu merită, eu tot îi susțin. Acum mă refer la Maria, chiar dacă uneori am avut conflicte în camp. Au fost momente pe traseu când nu a fost susținută, este adevărat, dar eu și atunci am susținut-o. Și ea bate palma cu toată lumea, dar cu mine nu, chiar dacă eu am fost mereu acolo. Așa a fost și astăzi”, a spus Sindy.