Nimeni nu o crede când spune că are 70 de ani. O fostă patinatoare e cea mai sexy ”senioară” din lume

Imaginile pe care Vera Waang le urcă pe rețelele sociale au atras atenția tuturor internauților, cărora nu le vină să creadă că aceasta are vârsta de 70 de ani.

Vera Wang a ajuns între timp o celebră creatoare de modă, iar în timpul pandemiei de coronavirus a arătat că poți să te aranjezi și dacă ești în carantină.

„Cine zice că nu te poţi aranja? Staţi acasă!”, a scris Vera Wang, într-o postare. Reacţiile fanilor nu au întărziat să apară, internauţii fiind extrem de uimiţi de felul în care arată Vera Wang la 70 de ani.

„Vera, arăţi de parcă ai avea 40 de ani. Ne spui, te rog, care e secretul tău?”, a fost unul dintre comentarii. „Arată de parcă ar avea 30 de ani sau mai puţin, jur!”, a fost următoarea replică a unui internaut. „Cum se face că ai 70 de ani? Nu pricep!”, a fost o altă reacţie pe pagina de Twitter pentru fosta patinatoare.

„Ai făcut ca vârsta de 70 de ani să arate perfect. Sper să arăt şi eu la fel peste 30 de ani”, a comentat o admiratoare. „O minunată doamnă”, „O regină”, „Nu cred nicio secundă că ai 70 de ani! Eşti minunată”, „Cum ai 70, Vera? Arăţi de 25”, sunt doar alte câteva dintre comentariile fanilor pentru Vera Wang.

Who says you can’t dress up to #stayhome? 🐍 🖤 ✨ pic.twitter.com/MJeXlw1M2W

— Vera Wang (@VeraWang) May 8, 2020