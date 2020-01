Sarah Abitbol, ​​de zece ori campioană franceză de patinaj artistic și medaliată în bronz la Mondialele 2000, denunță, într-o carte care va fi publicată joi, violurile pe care antrenorul ei le-ar fi comis timp de doi ani. Aceste fapte s-ar fi desfășurat la începutul anilor 1990.

Campioană la patinaj artistic își acuză fostul antrenor de viol. Abuzurile ar fi durat timp de 2 ani

Sarah Abitbol a decis să rupă tăcerea. Tânăra, ​​de zece ori campioană franceză la patinaj și medaliată în bronz la Mondialele 2000, împreună cu partenerul ei Stéphane Bernadis, a lansat joi o carte intitulată „O lungă tăcere”, pentru a denunța violurile presupuse provocate de ea și-a făcut antrenorul între 1990 și 1995, când avea doar 15 ani. Site-ul Nouvelobs.com publică povestea care îți dă fiori. O abordare „nu pentru a se răzbuna, ci pentru a ajuta discursul să fie eliberat”. Ea îl numește pe atacatorul său „Domnul O”.

Instructorul calomniat de Sarah Abitbol și-a explicat deja justiția asupra altor fapte anterioare (ancheta a fost închisă fără rezultat). Sarah Abitbol nu a depus niciodată nicio plângere pentru aceste fapte care sunt acum prescrise. „Nu am putut depune plângere, am vrut doar să ies din ea”, explică ea într-un interviu acordat revistei. Nu mai mâncam, nu mai dormeam. Nu a existat niciun moment zi în care m-am simțit bine. Încercam să-mi salvez pielea. Faptul că am tăcut se datorează rușinii. Este oribil. Mi-a spus și „este un secret” . Părinții mei se mutase de la Nantes la Paris pentru a încerca să aibă o carieră la nivel înalt. Cum aș putea să le spun așa ceva?

Legea tăcerii

Timp de doi ani, Sarah își amintește cum antrenorul îi spunea în mod frecvent mamei sale:

„În noaptea asta, o păstrez pe Sarah pentru a o antrena”. Și dumneavoastră m-ați violat în parcare, în vestiar și în toate colțuriile a patinoarului, pe care nici măcar nu bănuiam că există. […] Este periculos să vorbim. Mărturiile în patinaj sunt rare și deseori anonime. Acestea se întorc repede împotriva celor care le emit. Nu cunosc decât un caz al unui antrenor condamnat: Pascal Delorme, care în 2003 a primit 10 ani de închisoare pentru violarea a șapte dintre elevii săi, cu vârste cuprinse între 9 și 15 ani. Federația a rămas foarte discretă în această privință. […]

În cartea ei, Sarah Abitbol blamează sistemul care a ajutat la protejarea „Domnului O”. „Mulți oameni au interesul să rămână tăcuți, ne spune ea. Pentru a sparge înseamnă a sparge ani întregi de mici aranjamente, înseamnă a dezechilibra un întreg ecosistem. Politica și-a închis ochii. Liderii v-au ținut în Antrenorii au tăcut să nu riscă să fie concediați sau să-și protejeze propriile turpitudini. Femeile antrenoare au pus o batistă asupra crimelor soților, părinții au fost orbiți de dorința lor de a-și vedea copiii să reușească. Studenții înșiși s-au temut să nu fie discriminați dacă vorbeau. Fiecare, la nivelul său, a hrănit și continuă să alimenteze crima. […] „

„Am fost violat la 15 ani”

Cumpără aceste pasaje insuportabile din mărturisirea mărturisită a revistei. „În 1990, am 15 ani, merg pe un curs de patinaj artistic. (…) Într-o zi, acest antrenor m-a trezit. El stă pe patul meu, se apropie foarte încet și ma saruta sau mai mult. A inceput sa faca lucruri oribile pana am fost abuzat sexual. Am fost violat la 15 ani, a fost prima data cand un barbat m-a atins. Speram ca „Nu s-a întors, dar s-a întors. El mi-a spus că vom discuta și m-a dus într-un alt cămin și a continuat.”

De asemenea, susține că a alertat Ministerul Sporturilor după ce a obținut medalii, deoarece violatorul ei era încă în fruntea unui club. În ciuda existenței unui dosar împotriva acestuia, instituțiile abilitate au închis ochii până acum.