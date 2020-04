Câți bani au făcut, de fapt, Alex Velea, Jador și Lino Golden cu melodia “Dau moda”. Mulți nu visează la așa sumă

Pe youtube în acest moment, Jador și Lino Golden au dat lovitura după ce au lnasat varianta manea a piesei muzicale „Dau moda”. Aceasta a adunat, în numai 24 de ore de la lansarea care a avut loc pe 15 martie, nu mai puțin de 1 milion și jumătate de vizualizări.

Norocul se pare că a dat peste cei doi, Jador și Lino Golden, ajutați de Alex Velea odată cu lansarea piesei ”Dau moda”. Cei doi cântăreți s-au îmbogățit fantastic într-o lună jumătate de la lansarea piesei pe YouTube. Piesa ”Dau moda” a fost lansată la data de 15 martie, iar în mai puțin de două luni, aceasta a acumulat aproximativ 40 de milioane de vizualizări, un record în industria muzicală românească.

Conform datelor furnizate de statisticile youtube u trecut mai bine de două luni de la lansarea pe canalul de Youtube iar numărul vizualizărilor a crescut la 40 de milioane de vizitatori, un record în industria muzicală românească, astfel că cei doi artiști au câștigat sume cuprinse între 19.000 și 151.000 de dolari. Nimeni nu se aștepta, nici măcare cele două vedete la asemena câștiguri, iar Alex Velea, cel care i-a și ajutat, a dezvăluit într-unvlog postat pe canalul său de Youtube cum a început colaborarea dintre Lino Golden și Jador. Conform artistului, totul a început la insistențele fanilor. De aici și până la succes a fost vorba de doar un pas sau mai bine spus de un telefon primit de Jador din partea celor de Golden Society.

”Dau moda, varianta manea. au moda este o piesă care dă și titlul noului material Golden Gang, noului album, pe care am hotărât să-l lansăm în trei etape. Tot în această perioadă am fost invitați să participăm la un concurs de muzică, noi am câștigat acest concurs. A fost o săptămână plină de muzică, o săptămână în care am primit foarte multe sarcini, iar una dintre sarcini sau provocări a fost să realizăm o manea într-o oră.

Nu ne-a fost foarte greu să facem treaba asta, pentru că noi suntem ascultători ai genului, ne place muzica în general, indiferent de stil, așa că într-o oră am avut o manea care ulterior a devenit virală. La scurt timp după ce a apărut pe internet această piesă au început să curgă mesajele, să ne întrebe lumea când lansăm piesa. A început să ne bântuie piesa asta, era clar că trebuia să o scoatem. L-am contactat pe Jador,pentru că trebuia să punem puțin urban, l-am pus și pe Lino. A fost o reală plăcere să lucrăm cu Jador și cu Desanto, a ieșit o piesă ritmată, care sper să vă bucure inimile!” a spus Alex Velea în vlogul său.