Nicole Cherry vorbește deschis despre căsnicia cu Florin: “Nu m-am îndoit nicio secundă”. Ce s-a aflat acum despre relația lor EXCLUSIV VIDEO

Nicole Cherry a devenit mamă, pentru prima oară, în noiembrie anul trecut, și reușește cu brio să se împartă între muzică și viața de familie. Joi seară, artista a fost prezentă la o petrecere cu ștaif, unde s-a distrat și nu a stat deloc cu ochii pe ceas sau pe telefon. În interviul exclusiv acordat pentru Impact.ro, artista ne-a povestit că soțul petrece timp de calitate cu fiica lor, Anastasia, și că se descurcă excelent în rolul de tată. Cum și-a dat seama artista că Florin este sufletul ei pereche, dar și detalii despre filmul Romina în care are rol principal, ne-a oferit în exclusivitate Nicole Cherry.

Ce spune Nicole Cherry despre căsnicia cu Florin: artista a oferit detalii inedite

Fiica ta, Anastasia, cu cine a rămas acasă: cu mama sau cu soțul?

Cu tatăl ei a rămas.

Florin nu prea e monden?

Nu îi plac evenimentele, dar nu pentru că nu s-ar simți bine, ci pur și simplu consideră că ar trebui să mă lase pe mine să-mi fac treaba așa cum știu și să nu intervină el.

Se descurcă bine cu Anastasia sau întâmpină dificultăți?

Nu avem probleme, știe să facă absolut tot. O schimbă, îi dă să mănânce, o adoarme. Atunci când mă vede că plec, Anastasia plânge și e supărată, vrea să stea numai cu mine când sunt acasă, dar ulterior când uită că am plecat, se înțeleg foarte bine, nu au probleme.

,,Poate cu rolul de mamă cred că m-am maturizat”

Mi se pare că ți-ai schimbat stilul vestimentar de când ești mămică. Ai stilist sau sunt ideile tale?

Aveam stilist și înainte, am și acum, dar poate cu rolul de mamă cred că m-am maturizat poate sau sunt mai asumată, nu știu.

Deși ai doar 23 de ani, ai realizat foarte multe lucruri până la vârsta asta. Ți-ai imaginat vreodată că o să fii o mamă atât de tânără?

Îmi doream din inimă să am copil de tânără, se pare că am și reușit, dar asta pentru că am și avut noroc să găsesc persoana potrivită. Cred că, în primul rând, atunci când te decizi să aduci pe lume un bebeluș, trebuie să fie cu persoana potrivită, ca să fiți în armonie.

Când ți-ai dat seama că Florin este sufletul tău pereche?

De la bun început, pentru că am avut încredere și nu m-am îndoit nicio secundă, niciun moment când eram alături de el. Mă simțeam sigură, știam că niciodată nu m-ar pune într-o situație în care să mă facă să mă simt prost sau să mă părăsească. Nu am avut niciodată sentimentul acesta.

Care este cea mai mare realizare?

Care a fost cea mai mare realizare pe care ai avut-o până în prezent pe plan profesional și ce îți mai dorești să ți se întâmple?

Clar anul acesta m-am bucurat extraordinar de tare să deschid show-ul lui Maluma în București, asta pentru mine a fost o realizare foarte mare, întâlnirea pe care am avut-o din nou cu J Balvin, filmul Romina în care am rol principal, colaborarea mea cu Global, sunt multe.

Legat de film, ești la prima experiență?

Nu, este a doua, dar prima ca și rol principal. Nu este ușor să fii actor, mai ales atunci când interpretezi un rol principal, așteptătile sunt mari și clar trebuie să muncești mult. În final am făcut o treabă bună, sper să le placă la fel de mult și fanilor mei și oamenilor care mă urmăresc. Vom vedea în decembrie asta.

Nou proiect

Ce detalii îmi poți da despre personajul tău?

Romina este un personaj clar pozitiv, dar nu este plictisitor. De obicei, personajele bune sunt bune și cam atât. În schimb, ea are câteva situații în acest film, care cred eu că vor surprinde publicul și ne vom da seama că, pe cât este de bună, pe atât poate să joace pe degete oamenii și situații.

Ai mers la casting pentru acest film sau ai fost invitată?

Am fost invitată.

Ai furat meserie de la alți actori pe platourile de filmare?

Eu fur în permanență de la oamenii care mă înconjoară și cred că asta m-a ajutat enorm de tare să învăț de la fiecare câte puțin. Acum cât de bine fac unele lucruri, nu știu să îți zic, ar trebui să îți spună alte persoane. Cred că o să fiu o surpriză plăcută pentru public.