Nicole Cherry a născut. Prima imagine postată cu fetița

Nicole Cherry a devenit mamă pentru prima oară! Cireșica din showbiz-ul românesc a născut în urmă cu câteva zeci de minute și este cea mai fericită. Cântăreața nu s-a putut abține să nu împărtășească vestea cea mare cu cei care o urmăresc pe rețelele de socializare.

Nicole Cherry este mămică! Tânăra artistă a născut în urmă cu puțin timp, iar vedeta nu s-a putut abține și a anunțat vestea cea mare pe pagina sa de socializare. Aceasta a decis totuși să nu spună prea mult și a pus o poză cu micuța înfășată. Solista a adus pe lume o fetiță sănătoasă și cu siguranță este plină de emoții pentru fiecare detaliu care urmează.

Artista a spus în nenumărate rânduri că este extrem de nerăbdătoare să o întâlnească pe fetița ei și să o strâgă în brațe. Bruneta a susținut că și-a dorit întotdeauna să fie o mamă tânără, iar atunci când a rămas însărcinată a declarat că este în extaz.

Deși cârcotașii spuneau că sarcina a venit pe nepusă masă, solista a clarificat situația și a declarat că totul a fost planificat în detaliu de ea și partenerul de viață. În ceea ce privește numele fetiței, Nicole nu a fost deloc secretoasă și a ținut să împărtășească cu fanii și modul inedit prin care l-a găsit.

Concret, tânăra a visat numele fetiței, ulterior s-a gândit că este mai mult decât potrivit pentru micuța ei și că sigur i se va potrivi de minune.

„Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele. Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis”, spunea artista pentru Viva.ro

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry la emisiunea „La Măruță”.