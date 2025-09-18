Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV

A avut primul hit la 14 ani și, de atunci, Nicole Cherry se menține pe lista artiștilor de top din România. În ultimele luni, a bifat succes după succes: a cântat în deschiderea lui Jennifer Lopez și, la început de septembrie, a urcat pe aceeași scenă cu marele Gheorghe Zamfir și cu Andrea Bocelli. Artista ne-a dezvăluit că presiunea de pe umerii săi a fost mare, dar și bucuria pe măsură.

Nicole Cherry, emoții uriașe înainte să urce pe scenă la Unforgettable

Când spui „memories” sau „paharul sus”, este posibil ca primul lucru care îți vine în minte să fie vocea lui Nicole Cherry. Iar artista este pe val și bifează reușită după reușită.

Pe 12 septembrie, în a doua zi de Unforgettable Festival, a urcat pe scenă și a cântat cu orchestra în deschiderea unor nume uriașe: Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli. Artista ne-a mărturisit că nu i-a fost ușor. Deși s-a simțit onorată, a avut emoții imense. Dar nu le-a alungat; dimpotrivă, le-a lăsat să o cuprindă, bucurându-se din plin de moment și de fiecare secundă.

„A fost o presiune extraordinar de mare și o bucurie, o onoare să fiu pe acea scenă cu două legende ale muzicii. M-au copleșit, le-am lăsat să mă poarte și chiar am și plâns pe scenă. Pentru că am simțit emoția atât de puternic și bucuria enormă de a fi pe scenă și de a putea împărtăși cu oamenii ceea ce înseamnă muzica pentru mine. Și piesele care au căpătat o formă extraordinară cu orchestra și cu maestrul dirijor Daniel Jinga. A fost cu adevărat o onoare”, ne-a dezvăluit Nicole Cherry.

Programul încărcat nu i-a permis să participe la repetiții îndelung, dar, de-a lungul timpului, Nicole Cherry a învățat să se descurce foarte bine sub presiune. Rezultatul a fost pe măsura așteptărilor sale, iar artista afirmă, cu tărie, că ar repeta oricând această experiență.

„Nu am avut prea mult timp de pregătire, pentru că, din păcate, programul nu am reușit să-l putem coordona atât de bine cât și pentru orchestră, și pentru trupa mea, și pentru mine. Dar eu lucrez bine sub presiune. Și chiar și așa, atunci când sunt oameni extraordinar de talentați care știu foarte bine ce trebuie să facă, lucrurile se întâmplă, adică se întâmplă magia. Dar aș repeta oricând experiența și am încredere în toți cei pe care i-am avut alături de mine”, a povestit Nicole Cherry.

Artista nu a băgat în seamă criticile primite după concertul lui Jennifer Lopez

În iulie, Nicole Cherry a fost aleasă de Jennifer Lopez să cânte în deschiderea concertului său de la București. Pentru ea, acest lucru a fost o confirmare clară că face ceea ce face cu adevărat bine și că e apreciată pentru talentul său. Au existat, desigur, și persoane care au afirmat că nu ar fi fost cea mai potrivită alegere pentru acest rol, însă cântăreața nu a dat atenție acestor critici și nu le-a lăsat să o afecteze.

Din contră, ea a ales să se concentreze pe mesajele frumoase și pe gândurile bune pe care cei care o îndrăgesc i le-au transmis, lăsându-se inspirată și motivată de aprecierea lor sinceră.

„Sincer, nu am văzut neapărat criticile. Eu m-am simțit și sunt extraordinar de mândră de mine. Oricine ar fi fost în locul meu ar fi acceptat această propunere. Sunt mândră de ce am realizat. Reacția oamenilor, live, a fost una care m-a copleșit, care mi-a arătat încă o dată că sunt în locul potrivit și cancanul de după, cine vrea să-l citească, îl citește. Eu am preferat să nu-l citesc și am citit mesajele care cu adevărat m-au făcut să plâng. Astea au contat cel mai mult pentru mine. Atâta timp cât se vorbește de bine, de rău, este important să se vorbească”, a mărturisit Nicole Cherry.

După un an plin de realizări, Nicole Cherry are planuri mari

Nicole Cherry nu are de gând să se oprească aici și mai are în plan o serie întreagă de proiecte și realizări pe care abia așteaptă să le transforme în realitate. Totuși, nu vrea să le dezvăluie până când nu se concretizează, recunoscând că este o persoană superstițioasă și că preferă să lase surpriza să vină la momentul potrivit.

Pe de altă parte, artista afirmă cu mândrie că și-a atins obiectivele propuse până acum, însă ambiția și dorința de perfecțiune nu o lasă să se oprească aici: va continua să lupte și să muncească pentru a deveni cea mai bună versiune a sa, atât pe plan profesional, cât și personal.