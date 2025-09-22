Cafeaua, între plăcere și ritual pentru Nicole Cherry: „Mă trezesc pentru momentul acela”. Cum arată acum o zi din viața artistei. EXCLUSIV

La 26 de ani, Nicole Cherry este mamă și artistă în plină ascensiune, dar cafeaua nu reprezintă pentru ea elixirul esențial al vieții. Nu înseamnă că o evită, dimpotrivă, o transformă într-un adevărat moment de răsfăț al zilei, un ritual pe care îl savurează pe deplin, mai ales că ceea ce urmează după aceea nu este niciodată previzibil, ținând cont de drumul pe care și l-a ales încă din copilărie.

Cum a descoperit Nicole Cherry cafeaua

Nicole Cherry este în lumina reflectoarelor încă de când era mică, iar timpul și eforturile sale nu au rămas nerăsplătite, pentru că, la 26 de ani, cariera sa este în plină ascensiune. Anul acesta a cântat în deschiderea concertului lui Jennifer Lopez de la București, dar și pe scena festivalului Unforgettable, în aceeași seară cu Andrea Bocelli și Gheorghe Zamfir, experiențe care, după cum spune artista, au fost absolut memorabile și care i-au confirmat că drumul pe care l-a ales încă din copilărie este cel potrivit.

În plus, de patru ani este și mămică, iar Anastasia o împlinește într-un mod cu totul aparte, aducându-i bucurie în fiecare zi. Este clar că, în ciuda programului încărcat, Nicole găsește momentele ei de răsfăț, iar unul dintre ele este cafeaua de dimineață. Nu o bea neapărat pentru a-și redobândi energia, ci pentru că acest ritual îi oferă o clipă de liniște și plăcere.

„Iubesc cafeaua, iubesc tot ce are aromă de cafea”, ne-a spus Nicole.

Pasiunea pentru cafea nu a început însă în copilărie. Dacă mulți copii obișnuiesc să guste pe ascuns din ceașca mamei, Nicole Cherry nu era deloc încântată de gustul clasic al băuturii. Mai târziu, odată ce a crescut, a început să iasă cu prietenele sale, iar cafeaua s-a transformat treptat într-un adevărat desert.

„Prima cafea a fost la Starbucks. Așa am început să beau. Pentru că îmi plăcea la nebunie să vin cu fetele și să stăm la o cafea. Bineînțeles că a fost o cafea destul de dulce, mai mult un desert. Ușor, ușor am început să descopăr cafeaua, să îmi placă, să o beau în mai multe feluri și să mă îndrăgostesc de ea, să nu mai pot fără ea acum. Este o plăcere. Adică mă trezesc pentru acel moment de dimineață când îmi savurez cafeaua. Mama era și genul de băutoare a cafelei clasice. Gustul pe care eu la vârsta aia nu-l puteam neapărat gândi ca fiind ceva plăcut pentru mine. De aia zic că pasiunea mea pentru cafea a început mai întâi de la ieșirea cu fetele. Am descoperit că poate fi un desert. Și ușor, ușor am început să mă obișnuiesc și vreau să îi simt gustul din plin”, a completat Nicole Cherry.

Cum arată o zi din viața artistei: „Totul este atât de diferit”

Cafeaua rămâne, astfel, un adevărat ritual pentru Nicole Cherry, dar și o constantă a fiecărei zilei, un moment de răsfăț personal care îi oferă energie și liniște înainte de a începe activitățile sale zilnice. Meseria pe care și-a ales-o îi aduce numeroase satisfacții, dar și un traseu imprevizibil, plin de surprize și provocări. Artista a mărturisit că nicio zi nu seamănă cu cealaltă și că tocmai această varietate îi face viața atât de interesantă.

Nu se plânge și nu o deranjează acest lucru, dimpotrivă. Nu se poate gândi la un alt domeniu în care i-ar plăcea să activeze. Nu își imaginează să lucreze la birou, să-și înceapă ziua la 9 și să termine la 17, pentru că simte că felul în care se desfășoară fiecare zi nu ar putea fi îngrădit într-un cadru clasic de muncă.