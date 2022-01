Nicole Cherry are primele probleme cu fiica sa. Vedeta i-a mărturisit totul lui Cătălin Măruță: „Pornește feonul”

Nicole Cherry i-a mărturisit lui Cătălin Măruță problemele pe care le are cu fiica sa. Celebra cântâreață a spus care sunt greutățile din viața de mămică și cum își petrece timpul de când a născut-o pe Anastasia. Ce sfaturi i-a dat prezentatorul de la PRO TV?

Nicole Cherry, probleme cu fiica sa: Cătălin Măruță i-a oferit sfaturi

Nicole Cherry se bucură acum de rolul de tânără mămică. Celebra cântăreață a intrat în transmisiune directă la show-ul ‘La Măruță’ unde a povestit despre cum decurg lucrurile acum în viața sa. Vedeta a reușit printre picături să plece de lângă micuța ei pentru a-și face unghiile, timp în care mama solistei are grijă de bebeluș.

Ea le-a mărturisit tuturor că a ajuns în perioada în care Anastasia are colici și are parte de multe nopți albe. Prezentatorul TV i-a sugerat câteva opțiuni pentru a o liniști pe fetiță, tocmai pentru că are deja experiența a doi copii.

“Sunt foarte bine! Am fugit repede de acasă să-mi fac unghiile. Mama stă cu Anastasia acum. Doamne ajută că o am, că așa mai reușesc să-mi fac și eu treaba. Anastasia e singurul copil pe care tata a acceptat să-l ia în brațe chiar și atât de mică, dar nu a avut încotro. Au început colicii…da. Știm cu toții că ochii ei nu sunt în culoarea definitivă, așa că nu-mi dau seama. O să ascult sfaturile”

Nicole Cherry

„Așa trebuie să faci”

„Pornește feonul! Așa trebuie să faci cu copiii când au colici sau să dai ture cu mașina până se liniștesc. Le place zgomotul de la feon”, a sfătuit-o moderatorul pe tânăra mămică.

Colegul prezentatorului de la Pro TV i-a mărturisit că atunci când va face un copil va fi primul la care va apela pentru astfel de trucuri. Ciucă s-a arătat astfel foarte interesat de experiența acestuia.

Cântăreața declara cu puțin timp înainte că este conștientă că va urma o etapă grea și deloc fericită pentru micuța ei. Cea din urmă sublinia faptul că abia după ce vor începe colicii își va da seama de postura în care se află și de faptul că a devenit părinte.