Cum arată fiica lui Nicole Cherry. Vedeta a făcut o ședință foto lângă bradul împodobit

Nicole Cherry trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, de când a adus-o pe lume pe micuța Anastasia. Tânăra mămictă a născut o fetiță de nota 10 acum o săptămână. Artista radiază de fericire de fiecare dată când își privește fiica în ochi, acesta fiind primul an în care cântăreața și partenerul ei se bucură, în formulă completă, de magia sărbătorilor de iarnă.

Cântăreața Nicole Cherry se poate considera cea mai fericită femeie de pe planetă. Tânăra mămică de numai 23 de ani, împliniți pe data de 5 decembrie, a adus pe lume o fetiță la sfârșitul lunii noiembrie. Solista și iubitul ei Florin Popa sunt extrem de fericiți, datorită miracolului care a apărut în viețile lor.

Și, pentru că sărbătorile de iarnă aduc mereu un strop de magie, anul acesta, Nicole Cherry celebrează în formula completă, alături de iubitul ei și fiica lor Anastasia, care se va bucura, cu siguranță, de toate cadourile pe care le va primi de Crăciun.

Cei doi tineri părinți au împărțit bucuria imensă cu prietenii lor virtuali de pe rețelele de socializare, acolo unde au distribuit câteva fotografii în care decorau casa și pomul de Crăciun.

Se pare că micuța Anastasia este un copil tare cuminte, deoarece proaspăta mămică Nicole Cherry a lăsat-o, fără griji, să stea în pătuț, în timp ce ea și iubitul ei Florin au ornat bradul de Crăciun.

Deși nașterea micuței sale Anastasia a decurs fără probleme, Nicole Cherry a mărturisit că fetița ei s-a confruntat cu mici probleme din cauza colicilor.

„Nu pot să zic că am avut o noapte grea, dar au început și la noi, azi a fost bine, ieri nu prea. Ne încărcăm cu multă răbdare. Și-au făcut apariția colicii. A fost agitată toată noaptea, ea m-a serbat de la 12 noaptea. Tot primeam mesaje.

Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu m-am bucurat de fetiță, nașterea a fost frumoasă, nu am avut niciun fel de problemă. Nu am mai simțit nimic, am privit-o și a trecut tot.

Mă ajută Florin foarte mult, mă așteptam să fie grijuliu cu noi, știam cum e cu pisica, mereu am comparat cu chestia asta. O divinizează, vrea să mă ajute. Seamănă cu el. E 100% fata lui tata, dar eu mă bucur.

Știu cât își dorea Florin să avem o fetiță, e o perioadă extrem de frumoasă. Ne bucurăm că ne trezim, chiar și cu colicii, pentru că avem motiv să ne trezim.”, a declarat Nicole Cherry, în cadrul emisiunii Vorbește lumea de la PRO TV.