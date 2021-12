Ce probleme de sănătate are bebelușul lui Nicole Cherry: ‘A fost agitată toată noaptea’

Nicole Cherry trece printr-o perioadă extrem de frumoasă din viața ei! Vedeta a devenit mămică, însă are parte și de câteva probleme. Aceasta s-a înarmat cu multă răbdare și are mare grijă de fiica ei, mai ales în momentele în care micuța nu se simte chiar așa de bine.

Nicole Cherry se confruntă cu anumite probleme legate de bebelușul ei! Colicii și-au făcut apariția, astfel că vedeta are parte și de nopți care nu sunt chiar așa de liniștite. Totuși, cântăreața este sigură că o să depășească această perioadă grea cu brio.

„Nu pot să zic că am avut o noapte grea, dar au început și la noi, azi a fost bine, ieri nu prea. Ne încărcăm cu multă răbdare. Și-au făcut apariția colicii. A fost agitată toată noaptea, ea m-a serbat de la 12 noaptea. Tot primeam mesaje.

Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu m-am bucurat de fetiță, nașterea a fost frumoasă, nu am avut niciun fel de problemă. Nu am mai simțit nimic, am privit-o și a trecut tot.

Mă ajută Florin foarte mult, mă așteptam să fie grijuliu cu noi, știam cum e cu pisica, mereu am comparat cu chestia asta. O divinizează, vrea să mă ajute. Seamănă cu el. E 100% fata lui tata, dar eu mă bucur.

Știu cât își dorea Florin să avem o fetiță, e o perioadă extrem de frumoasă. Ne bucurăm că ne trezim, chiar și cu colicii, pentru că avem motiv să ne trezim.”, a spus Nicole Cherry la Vorbește lumea.