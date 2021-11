Nicole Cherry are probleme cu sarcina pe ultima sută de metri. Ce a pățit artista

Nicole Cherry urmează să devină mamă pentru prima dată și este aproape de momentul în care își va vedea fetița.

Vedeta este extrem de entuziasmată și sarcina a fost una fără probleme. Totuși, pe ultima sută de metri, cântăreața a spus că a întâmpinat câteva probleme.

Chiar cu câteva săptămâni înainte să nască, Nicole Chery se confruntă cu dureri. Ea a povestit că are dureri în mai multe zone ale corpului și nu poate depune efort.

Artista s-a declarat o femeie norocoasă, pentru că sarcina a decurs perfect, în primele opt luni de zile. Totuși, problemele au început să apară în ultima lună, când au început durerile de spate.

Nicole Cherry le-a povestit fanilor că o doare spatele și zona coastelor, iar asta pentru că micuța ei a luat destul de mult în greutate, iar burta de gravidă pune presiune pe coloană.

Micuța Anastasia are deja 3 kilograme și mai durează câteva săptămâni până să vină pe lume.

Ea se va naște la începutul lunii decembrie și se va numi Anastasia, un nume pe care Nicole Cherry spune că l-a visat înainte să rămână însărcinată.

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost … nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc.

A început să mă doară ba o coasă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu … stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, le-a mărturisit Nicole Cherry urmăritorilor ei de pe Instagram.