Nepoata lui Donald Trump, achiziție de 7 milioane de dolari. Incredibil ce a cumpărat

Mary Trump, nepoata fostului președinte american Donald Trump și autoarea unui best-seller despre familia Trump, ar fi plătit 7 milioane de dolari pentru un o achiziție de lux. Achiziția este una la care puțini îndrăznesc să viseze, însă Mary Trump nu a stat prea mult pe gânduri și a scos din buzunar nu mai puțin de 7 milioane de dolari pentru a își vedea visul împlinit.

Mary Trump, aroganță de 7 milioane de dolari

Nepoata politicianului și-a achiziționat un apartament în New York. Clădirea de lux de la 565 Broome a fost proiectată de arhitectul italian Renzo Piano, laureat al premiului Pritzker, iar unitatea are aproximativ 2.250 de metri pătrați și trei dormitoare, potrivit Wall Street Journal.

Proiectul a fost dezvoltat de firma imobiliară italiană Bizzi & Partners Development împreună cu Aronov Development și Halpern Real Estate Ventures.

Printre facilitățile clădirii se pare că se numără un concierge și un hol supravegheat 24 de ore din 24, o alee și o intrare privată cu parcare automată, o piscină interioară de 17 metri, un centru de fitness și un spa cu saună și camere cu aburi.

Ce a scris nepoata lui Trump despre el

Mary Trump, care a scris în 2020 o carte intitulată Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Prea mult și niciodată suficient: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om din lume), care s-a vândut în aproape un milion de exemplare în ziua lansării, a fost un critic deschis al rudei sale înstrăinate.

Când cartea a fost lansată în iulie 2020, fostul președinte a scris pe Twitter că Mary Trump era „o nepoată rar văzută care știe puține lucruri despre mine, spune lucruri neadevărate despre minunații mei părinți (care nu o suportau!) și despre mine”.

În cea mai recentă carte a sa, The Reckoning, care a apărut în august 2021, psihologul în vârstă de 56 de ani a analizat modul în care administrația Trump a gestionat pandemia Covid-19, când SUA erau „atât de vulnerabile” și când democrația „era pe marginea prăpastiei – experimentul american era pe punctul de a eșua”.

În urma lansării noii sale cărți, Mary Trump a declarat în interviuri că este timpul ca mass-media să înceapă să descrie Partidul Republican și pe fostul președinte drept „fascist”.