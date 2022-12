Naționala Spaniei, criticată dur în presă după eliminarea din optimile Campionatului Mondial. „Jocul cu o mie de pase s-a izbit de un perete”. Luis Enrique, întrebat dacă își dă demisia

Este o zi tristă pentru fotbalul din Spania. Echipa națională a spus „adio” Campionatului Mondial de Fotbal, după meci dramatic, pierdut în fața Marocului. Presa iberică a pus tunurile pe jucători, iar selecționerul Luis Enrique dacă mai are de gând să rămână pe banca primei reprezentative.

Spaniolii așteptau să-și vadă naționala în finala Campionatului Mondial de Fotbal, dar echipa pregătită de Luis Enrique s-a oprit în optimi. Maroc a ținut piept jucătorilor iberici 120 de minute și s-a calificat după lovituri de departajare. Toți cei trei jucători spanioli care au executat de la 11 metri au ratat. Asta deși selecționerul le-a spus că anul acesta să execute o mie de penalty-uri.

AS a reacționat foarte dur după această eliminare. Jurnaliștii au criticat jocul echipei naționale.

And now an even bigger shocker. MOROCCO knocks out Spain from the World Cup as their goalkeeper delivers heroics.

They will be the darling of the quarterfinals, and rightly so.

Hard luck to a stunned Spain.

#worldcup #worldcup2022 #maroc #morocco #espana #spain pic.twitter.com/GIMYMu5xBj

— Mohamed A. El-Erian (@elerianm) December 6, 2022