Lionel Messi și patru colegi din naționala Argentinei, la un pas de un accident la Buenos Aires. Momentul care ar fi putut să strice sărbătoarea – FOTO & VIDEO

Naționala Argentinei a ajuns acasă cu titlul mondial. Jucătorii au fost așteptați, în toiul nopții, de zeci de mii de fani. A fost sărbătoare și în Croația, la întoarcerea reprezentativei care a câștigat medalia de bronz la turneul din Qatar.

Sărbătoare în Argentina, după ce „pumele” au adus acasă Cupa Mondială

UPDATE 11.50 – Cinci jucători din reprezentativa Argentinei au fost la un pas de un accident în autocarul care transporta naționala prin oraș. Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Angel Di Maria, Lionel Messi și Nicolas Otamendi s-au urcat pe autocarul decapotabil și au fost la un pas de a lovi un cablu. Din fericire, autocarul nu avea viteză mare, pentru că mergea printre suporteri, iar fotbaliștii au avut timp să se ferească.

Naționala Argentinei a dus acasă trofeul pe care l-a câștigat a treia oară la Campionatul Mondial de Fotbal. Acum 36 de ani, când pumele au câștigat a doua titlul suprem, cupa a fost purtată de Diego Armando Maradona. Acum onoarea i-a revenit lui Lionel Messi, omul care a purtat Argentina spre succes.

The Argentina squad have landed in Buenos Aires ahead of their victory parade celebrating their World Cup success 🇦🇷🏆 pic.twitter.com/DoUin2VjSc — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 20, 2022

Avionul care a transportat naționala lui Scaloni a ajuns în capitala Buenos Aires la ora locală 02:23 (07:23 în România). Primirea a fost una senzațională. Presa locală scrie că pe străzi erau deja 50.000 de oameni, deși mai erau câteva ore bune până la răsăritul soarelui.

Absolute scenes in Buenos Aires. 😎 Leo Messi and Argentina get a massive welcome on returning to Argentina! ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/hdpBhHYcTZ — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 20, 2022

Campionii lumi au părăsit aeroportul din Buenos Aires cu un autocar decapotat, cu care au defilat prin oraș în timp ce erau salutați de mii de fani.

Se anunță o zi fierbinte în Argentina. Guvernul a decretat că ziua este 20 decembrie este liberă, așa că în Piața Republicii din Buenos Aires sunt așteptați, la sărbătoare, peste un milion de fani. Președintele Argentinei a fost sunat de Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin l-a felicitat pentru succesul naționalei în turneul din Qatar.

„Trebuie să le mulţumesc ambelor echipe pentru acest joc strălucitor. Au creat o adevărată sărbătoare pentru suporteri (…), luptând cu demnitate până în ultima secundă”, a declarat Putin în cadrul unei conferinţe de presă la Minsk.

4AM, Argentina. Una LOCURA el recibimiento para los campeones del Mundo. Día histórico para el país. 🇦🇷pic.twitter.com/Gfb6WAbJvf — TR SPORTS ⭐⭐⭐ (@TrSports13) December 20, 2022

Scene senzaționale la Zagreb, la sosirea naționalei croate

A fost sărbătoare și la Zagreb, după ce naționala Croației s-a întors acasă cu bronzul de la mondiale, după ce la turneul din Rusia a jucat finala și a terminat pe locul doi. Fotbalistul Luca Modric le-a transmis fanilor că nu are de gând să se retragă de la prima reprezentativă deși are 37 de ani. „Planul este să joc în finala (n.r. play-off-ul) Ligii Națiunilor. După aceea, vom vedea cum și ce vom face în continuare. Dar rămân pentru Liga Națiunilor, cu siguranță”, a declarat fotbalistul care în anul 2018 a câștigat „Balonul de Aur”.